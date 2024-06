Ajukasvajaga võitlev Robin: magasin sel ajal, kui mulle operatsiooni tehti

Ajukasvajaga võitleva Robini terviseprognoos on õnneks positiivne, kuigi kogu kasvajat ei õnnestunud operatsiooni käigus eemaldada. Ema Kadri sõnul on kasvaja healoomuline ning pere loodab, et see enam edasi ei kasva.

"Viimased poolteist aastat oleme pidanud võitlema vähiga. Algas kõik sellest, et võrreldes omavanuste poistega ei kasvanud Robin nii kiiresti, läksime arsti juurde ja selgus, et tal on teatud hormoonide puudus. MRT uuringust algas aga kõige raskem aeg," meenutas Robini isa Mario Mäeots.

Robinil avastati ajukasvaja. "Ta käis koolis edasi, see oli kokkulepe, et see asi on, aga meie lähme edasi, sest nii on kõige parem. Pole mõtet lisastressi tekitada," ütles isa Mario.

"Saksamaalt leidsime kirurgi, see protsess oli pikk, aga läks väga libedalt. Saksamaal tehti palju teste, kõik oli hästi turvaline, mul ei olnud seal kordagi hirmu. Esimene öö oli kõige raskem, sest oli mitmeid hirmutavaid hetki, aga edasi läks rõõmsamaks," ütles Robini ema Kadri Mäeots.

"Magasin kaheksa tundi, samal ajal kui mulle tehti operatsiooni. Mul oli väga suur peavalu, aga kõik läks väga hästi," ütles Robin.

Võitlus veel kestab, aga prognoos on õnneks positiivne ja Robin saab hormoonravi. Kuigi operatsiooni käigus ei olnud võimalik kogu kasvajat eemaldada, on see õnneks healoomuline ja pere loodab, et see enam ei kasva.

"Kogu selle halva loo juures on hea see, et see on meie peret veel rohkem liitnud. Ma tunnen, et me oleme nüüd veel tugevamad," ütles ema Kadri.