Tänavuste Tallinna vanalinna päevade fookus on tantsul

42. korda toimuvatele Tallinna vanalinna päevadele on oodatud nii väikesed kui ka suured külalised.

"Absoluutselt kõigile on midagi programmis. Vanemale generatsioonile kindlasti leiab, uuemale generatsioonile leiab. Lastele on tegevusi, folkloori on, Komandandi aias on kultuuririkkuse aastale pühendatud lava, kus on erinevate vähemusrahvuste grupid," rääkis peakorraldaja Annely Pantalon.

Ta märkis, et kui varem on programm keskendunud muusikale, siis sellel aastal on fookus tantsul.

"Hästi palju on traditsioonilisi asju nagu pärimusküla Tornide väljakul, kus kolm päeva rahvatantsijad tantsivad," sõnas Pantalon.

"Tulime oma rahvarõivaid tuulutama, tulime näitama enda riideid," ütles vanalinna päevadel osalenud Kairi. "Väga tore on, ilus ilm, palju rahvast."

Vanalinna päevadelt võib leida ka teraapiakoerad.

"Eesti Abi- ja Teraapiakoerte Ühing koos Tallinna Ülikooliga on vanalinna päevade ajaks avanud loodusmuuseumis sellise koha, kus ühelt poolt me tutvustame, milliseid töid teevad koerad inimeste heaks. Teiselt poolt oleme avanud siin koertele tajuaia, mis tähendab seda, et linnakoerad, kellel on võib-olla vähe võimalust nuuskida, kraapida, uudistada, siis neile on selline oaas, kus nad saavad vabalt rahulikult igasugu põnevaid lõhnu nuusutada," selgitas teraapiakoerte ühingu kõneisik Maarja Tali.