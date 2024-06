9-aastase tütre vähile kaotanud ema: lubasin talle, et olen veel õnnelik

Olga Kertšina tütar Sofial diagnoositi kuueaastaselt seljaaju kasvaja ja täpselt oma üheksandal sünnipäeval vandus Sofia haigusele alla. "Lubasin talle, et ma olen veel õnnelik ja tema lubas mulle vastu, et tema on õnnelik taevas," ütles Olga.

Sofial avastati haruldane seljaaju kasvaja kuueaastaselt ja täna teda meiega enam ei ole.

"Tunnistan ausalt, et minu tütrekesest rääkimine ja tema eluloo jagamine on minu jaoks väga oluline, ma tunnen, et sellega ma hoian helget mälestust temast. Elu läheb edasi. Lubasin talle, et ma olen veel õnnelik ja tema lubas mulle vastu, et tema on õnnelik taevas. Mina püüan oma lubadust ellu viia ja ma tunnen, et tema teeb seda samuti," ütles Sofia ema Olga Kertšina.

"See oli väga raske hetk, kui sain diagnoosi teada, mu maailm kukkus kokku ja hakkasin hullumeelselt Internetist otsima ravivõimalusi, kahjuks leidsin väga vähe infot, jagasin seda kohe ka arstiga."

"Sofia haigus oli selline, millele täna ravi veel ei ole. Ainus ravimeetod, mida kasutada saab, on kiiritusravi, aga see aitab vähe. Tänasel päeval meditsiin areneb väga kiiresti ja iga võidetud kuu võib tuua lähemale selle uue ravimi. Sofia puhul oli see, et esimest uut ravimit toetasid ravimifirmad, ja sellel oli väga hea efekt, kuid kahjuks lühiajaline," selgitas hematoloog Kadri Saks.

"Kui Sofia lahkus taevasse, siis esialgu ma mõtlesin, et see lugu on meie jaoks lõppenud, et ma kunagi ei taha sellest midagi enam kuulda, aga minu süda ei tahtnud kuidagi lahti lasta pardilaste vanematest ja ma ikkagi kuulun siiamaani sinna perre," on Olga tänulik.

"Kui saan midagigi head nende jaoks teha, see annab mulle rõõmu ja ma teen seda Sofia nimel. Tänu annetajatele ja vähiliidule oli meil kuni viimase hetkeni lootust, see oli vapustav, mis nad meie jaoks tegid ja Sofia iga elatud päev oli seda väärt," ütles Sofia ema Olga.