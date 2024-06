Väikelastega kodus juhtuvad mürgistusjuhtumid on väga lihtsalt ennetatavad

Terviseameti mürgistusteabe osakonna juhataja Mare Oder rääkis "Terevisioonis", et väikelaste mürgistusjuhtumite vältimiseks võiks kodus hoida lahjemat äädikhapet, sulgeda kemikaalipurgid turvakorgiga ning pidude ajal panna kõrgele ära külaliste käekotid. Tema sõnul on mürgistuse esmaabiks ainult puhas vesi, millega peab viga saanud kohta vähemalt pool tundi veega loputama.

"Kuni nelja-aastaste laste mürgistusjuhtumite arv on jälle tõusnud. Alla üheaastaste laste mürgistustest on tänavu teatatud üle 250 korra," ütles Terviseameti mürgistusteabe osakonna juhataja Mare Oder.

Üks sagedasemaid mürgistusjuhtumeid on Oderi sõnul see, kui üsna läbipaistmatus pudelis äädikas on näiteks klaasi välja valatud. Täiskasvanud ise ajavad segamini, aga ka lapsed haaravad pahaaimamatult laua pealt klaasi, arvates, et selles on vesi. "Tavaliselt kasutatakse kodudes 30 protsendilist äädikhapet, mis on väga söövitav. Kui on väikesed lapsed, võiks mõelda kuni kümne protsendilise äädikalahuse kasutamise peale, mis ärritab ka küll kaks-kolm päeva, aga läheb mööda."

Kui laps on lonksu kanget äädikhapet võtnud, on esmaabiks puhas vesi. "Kõigepealt tuleb suu loputada, siis väikeste lonksudega juua ja seejärel kohe mürgistusinfoliinile 16662 helistada. Kui seda on kergelt huulte peale sattunud, siis võib kodus hakkama saada, aga kui lonks on kurgust alla läinud, siis on haiglasse sõit."

Süütevedelikuga juhtub ikka, et täiskasvanud panevad lõkke põlema, asetavad avatud pudeli korraks maha, ja laps kohe haarab. "Süütevedelikel ja teistel kemikaalidel on kindla mõttega turvakorgid peal, mis tuleb kindlasti alati kohe kinni keerata," pani Oder südamele.

Kõikide kemikaalide puhul on koheseks esmaabiks vesi ja ainult vesi. "Kui kemikaal satub nahale, siis peseme seda kohta jooksva vee all, loputades vähemalt pool tundi. Kui kemikaal läheb silma, siis loputame veega pool tundi lahtist silma. Inimesed millegipärast loputavad ainult korraks, heal juhul minuti, aga seda tuleb kindlasti teha poolt tundi ja silma lahti hoides."

Rahvapärimus Oderi sõnul mürgistusjuhtudel ei kehti ja kõige paremaks esmaabiks on ikkagi vesi. "Kõige parem vesi on kõige lähem vesi, näiteks basseinivesi, järvevesi või vihmavesi, vahet ei ole."

Ettevaatlik tuleb olla ka alkoholipudelitega, mida lapsed haarama kipuvad, sest need on ilusad värvilised ja magusa maitsega.

Samamoodi haaravad lapsed mokatubakat ehk tupsu, sest need lõhnavad hästi. "Lapsevanemad tavaliselt saavadki aru, et laps on tupsu alla neelanud, kui laps hakkab oksendama või nutma, sest tal on ebamugav maitse suus."

Aiapidudel on sageli tupsud muru sees. "Kui väikeste lastega pere ootab külalisi või külalised tulevad väikeste lastega, siis on ülioluline selgeks teha, kuhu pannakse kasutatud tubakas. Kindlasti ei sülitata neid muru sisse ega panda kuhugi riiuli peale. Samuti peab spetsiaalsesse anumasse koguma ka sigarikonid ning nätsud."

Kui külalised saabuvad, tuleks kokku leppida ka see, kuhu pannakse külaliste käekotid. "Neid ei panda esikusse või elutuppa põrandale, vaid need peavad olema vähemalt pooleteist meetri kõrgusel, et lapsed ei ulatuks neid võtma. Kottides on ju kõike, autovõtmetele lisaks ka tablette."

Samuti peaks tühjaks tegema jopetaskud. "Asjad kotti ja kotid kõrgele ära, sest kotid on lastele põnevad ja uued asjad, mida lapsed lähevad avastama," selgitas ta.

Oder tuletas vanavanematele meelde, et kui lapselapsed nende juurde tuuakse, siis laste ravimeid ei tohi panna vanavanemate ravimitega ühte kappi, sest need on väga sarnased. "Mõni päev tagasi olin valves ja juhtuski nii, et vanavanem andis lapsele terve päev kogemata iseenda ravimeid. See lugu päädiski haiglasse sõiduga."

Mürgistusinfoliini number on 16662.