Synne Valtri kaitses maksimumhindele magistritöö Eesti autorite õigustest

"Kandideerisin 2022. aastal Tartu Ülikooli kultuurikorralduse erialale kindla eesmärgiga uurida Eesti muusikaloojate teadlikkust autoriõigusest. Magistritöö teema "Muusika loomine ja loomeprotsessis teiste loomingule tuginemine: autoriõiguslik perspektiiv" oli minu jaoks väga huvipakkuv ning vajalik, sest olen ka ise autor ning juba ülikooli sisse astudes oli mul selge, et tahan oma uurimistöö just sel teemal kirjutada," ütles Synne Valtri.

Valtri sõnul aitab autoriõiguslik teadlikkus vältida sattumist olukordadesse, mil pahaaimamatult teise autori vara kuritarvitatakse. "Tööd kirjutades sain aru, et autoriõiguslikku teadlikkust on vaja tõsta ning siit-sealt ilmnesid igapäevategevustes vead, mis ei tulenenud mitte pahatahtlikust käitumisest, vaid teadmatusest. Kõik võivad eksida ja see on ka inimlik, kuid autoritena saame me ennast seadustega paremini kurssi viia, et edaspidi neid eksimusi vältida."

Magistritöö kirjutamine ei olnud Valtri sõnul lihtne, sest sukeldumine paragrahvide ja kohtukaasuste maailma lõi esialgu silme eest kirjuks, kuid üsna pea suutis ta õiguste keerulises maailmas orienteeruda. "Üllatusi magistritöö ei toonud. Olin olukorrast teadlik ning töö vaid kinnitas minu püstitatud hüpoteeside tõesust," lisas Valtri.

Valtri kaitses magistritöö maksimumhindele. "Olen artist, kelle igapäevatööks on publikule esinemine ning sellest tulenevalt oli minu jaoks kaitsekõne esitamine ning oponendiga vestlemine kindlasti lihtsam, kui neil, kellel pidev publikuga suhtlemise kogemus puudub. Tundsin suuremat hirmu magistritööd kirjutades, kui kaitstes," ütles Valtri.

"Julgen nimetada oma magistritöö teema kõrgendatud tähelepanu vajavaks teemaks Eesti muusikaautorite seas, millele lähenesin justkui missioonitundega. Olukorra teadvustamine ning teadlikkuse tõstmine võivad olla esialgu väikesteks sammudeks autoriõiguse maastikul, kuid kindlasti on astutud jälgede sügavus jääv," lisas Valtri.

Ta kutsus kõiki autoreid üles tundma huvi oma õiguste vastu, sest tema sõnul on kultuurikorralduse lahutamatu osa õigusteadlikkus ning juriidiliselt korrektne asjaajamine.