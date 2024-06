Uue muusika reede: Sabrina Carpenter, Bon Jovi, Kerli Kivilaan, Charli XCX jt

Sabrina Carpenter "Talk Talk Talk"

Augustis annab Sabrina Carpenter välja uue albumi "Short n' Sweet", seniks aga andis ta välja konkurendi enda suvehitile "Espresso". Värske singli on produtseerinud Jack Antonoff, muusikavideos astub ta üles koos oma elukaaslase, näitleja Barry Keoghaniga.

Peggy Gou "All That"

Kui juba suvehittidest rääkida, siis möödunud aastal ei pääsenud me Peggy Gou loost "(It Goes Like) Nanana", julgen arvata, et ka tema värskelt albumilt, mille andis välja plaadifirma XL Records, läheb nii mõnigi lugu raadiote püsilistidesse. Loos "All That" lööb tema kõrval kaasa ka Puero Rico päritolu muusik Villano Antillano.

Swedish House Mafia, Niki & The Dove "Lioness"

Rootsi tantsumuusika supergrupp Swedish House Mafia, kes on pärast taasühinemist EDM-i radadel ka põnevama suuna võtnud, lööb värskel singlil kampa rahvuskaaslastega, täpsemalt Stockholmi indietronica bändiga Niki & The Dove.

Jung Kook "Never Let Go"

K-pop'i ühe suurima bändi BTS-i liige Jung Kook on edetabelites juba pikka aega figureerinud, uue singliga "Never Let Go" võtab ta taas suuna tantsumuusika poole, kuigi tugeva popiglasuuriga.

Bon Jovi "We Made It Look Easy"

40 aastat tegutsenud Bon Jovi andis sel nädalal välja oma järjekorras 16. albumi "Forever". Ja nagu ütleb albumi nimi, on nad vist tõesti igavesed, ja nagu ütleb loo nimi, jääb tõesti mulje, et see kõik sünnib muuseas.

Jamie xx "Treat Each Other Right"

Singleid on Jamie xx aastate jooksul palju tilgutanud, aga tema eelmisest kauamängivast on möödas üheksa aastat. Septembris aga jõuab kuulajateni uus album "In Waves", kus löövad kaasa nii The xx'i liikmed Romy ja Oliver, Robyn kui ka The Avalanches, kelle vaimu võib aimata ka singlis "Treat Each Other Right".

Will Smith, Sean Paul "Light Em Up"

Micheal Bay käe all alanud legendaarset "Pahade poiste" filmisarja teavad paljud, aga julgen arvata, et Will Smithi samanimeline tunnuslugu on isegi veel tuntum. Sarja neljanda filmi jaoks valmis Will Smithi ja Sean Pauli koostöös värske lugu, mis ilmselt küll originaalile konkurentsi pakkuda ei suuda.

Night Tapes "Waterfall"

Plaadifirma Nettwerk Music andis välja Iiris Vesiku bändi Night Tapes uue läbialbumi "Assisted Memories", kust on varem kuulajate ette jõudnud neli singlit."Meie uus EP räägib meie erinevatest versioonidest ning nende austamisest ja mäletamisest," ütles Iiris Vesik.

Raye "Genesis."

Tänavu kuus Briti muusikaauhinda pälvinud Raye on uue muusikaga tagasi ning täpselt ei olegi aru saada, kas tegu on EP-ga või siis ühe pikaks venitatud singliga. Värsket lugu "Genesis" on võimalik kuulata nii seitsmeminutilise tervikuna kui ka kolme lühema osana eraldi.

Charli XCX "Talk Talk"

Plaadifirma Atlantic andis välja Charli XCX'i järjekorras kuuenda stuudioalbumi "Brat", mida esimesed arvustused nimetavad juba ka üheks aasta parimaks popalbumiks. Kaasautoreid on plaadil palju, alates A. G. Cookist ja Gesaffelsteinist lõpetades Hudson Mohawke'ga, kelle käsi oli mängus loo "Talk Talk" juures.

Kaytranada "Hold On (feat. Dawn Richard)"

Möödunud suvel tutvusid tänu The Weekndi kontserdile, kus Kaytranada soojendajana üles astus, paljud inimesed Kaytranada loominguga justkui pahaaimamatult. Selles tuules olekski hea aasta hiljem tema värske album ette võtta, siit peaks igaüks peotäie suvist meeleolu- ja tantsumuusikat endale leidma.

Lil Till "Värvipime"

Plaadifirma Legendaarne andis välja Lil Tilli uue singli "Värvipime", mille video on teinud vennad Eskod.

Köömes "Võõrad suudlused"

Ansambel Köömes andis välja uue singli, mille sõnad kirjutas näitleja Veljo Reinik. Loo video autor on bändi kitarrist Bent Rushmore.

Tems "Get It Right (feat. Asake)"

Nigeeria päritolu RnB artist Tems on juba aastaid muusikamaastikul figureerinud, teinud muuhulgas koostööd nii Drake'i, Tyla kui Beyonce'ga ning tema muusika jõudnud teise "Musta pantri" filmi heliribale, üllataval kombel valmis alles nüüd tema esimene täispikk album.

Kerli Kivilaan "Mars"

Oleme Kerli Kivilaanest ikka ja jälle kuulnud, ta on teinud viimastel aastatel muuhulgas loo koos Ivo Linnaga ning liitunud bändiga Vanilla Ninja, aga tema eelmisest soolosinglist on möödas üle viie aasta. Sarnaselt eelmisele lool "Cold Love" on ka värske loo kaasautor Andres Kõpper.

