Epp Kärsin ootab kutset riigikokku: paljud eesotsas olevad inimesed on katki

Seksuaalkoolitaja Epp Kärsin on valmis minema riigikokku poliitikutele seksuaalharidusest rääkima, sest tema hinnangul on paljud eesotsas olijad katki.

Tänavused europarlamendi valimiskampaaniad on silma paistnud sotsiaalemeedialembusega. Jüri Ratas pälvis koguni Kroonika aasta suunamudija tiitli ja sarnast rida ajavad ka paljud teised kandidaadid. "Kandidaate on ju palju ja sa pead kuidagi millegagi eristuma, aga need, kes on pikemalt poliitikat jälginud, siis see ei mõjuta nende otsust," sõnas Epp Kärsin Raadio 2 hommikusaates.

Seksi ja seksuaalkasvatuse teemaga ei tegele Kärsini sõnul mitte ükski Eesti poliitik. "Kui ma alustasin 2015. aastal, sain riigikogus Siret Kotkaga kokku. Mul oli väga suur plaan, sest juba siis oli Eestis iive väga negatiivne, mul olid enda mõtted, enda soovid. Ma mäletan väga hästi, kuidas mulle öeldi, et kui mina poliitikuna peaksin hakkama rääkima seksist ja kõigest sellest, siis ma jääksin oma valijate häältest ilma," meenutas Kärsin ja arvas, et see on täiesti vale.

"Ma olen sada protsenti kindel, et kui ma teeksin täna orgasmierakonna, siis kõik inimesed hääletaksid selle poolt. See, mis meil täna Eestis toimub: meil on katkised paarisuhted, [mis] lõhuvad ära oma lapsed. See on põlvkondade kaupa."

"Meil on seksuaalharidus väga-väga puudulik. Sealt saab alguse inimeseks olemine, tema identiteet, rahulolu. See on palju fundamentaalsem osa kui me tegelikult ette kujutame. Väga paljude jaoks on seksist rääkimine väga suur häbi," märkis ta.

Seks on Kärsini arvates ajalooliselt tabuks tehtud, kuna see aitab inimest paremini kontrollida. "Inimene, kes on väga väekas, on ühiskonnale ohtlik, sest ta mõtleb oma peaga, temaga pole võimalik manipuleerida. Seksuaalenergia on vabadus, loomingulisus, julgus, eneseteadlikkus, uue elu ehitamine, enda maailma loomine – see on megavõimas asi," sõnas ta. "Armastus päästab maailma ja see ei ole ainult seks."

Samuti rõhutas ta enesearmastuse olulisusele. "Eneseareng saab alguse sellest, kui sa võtad ennast vastu sellisena nagu sa oled ja sa ei karda ja ei häbene oma seksuaalsust. Ärge võrrelge ennast kunagi kellegi teisega, sa oled üksainus ja parim ja kõige ägedam versioon iseendast."

Kärsin oleks valmis minema riigikokku poliitikutele seksuaalharidusest rääkima. "Ühiskond on väga katki, paljud inimesed, kes on eesotsas, on ise katki. Üks õnnelik paarisuhe tervendab tervet ühiskonda. Ootan kutset riigikokku," sõnas ta.