Kuuldemängusari "Juuksur" alustab Vikerraadios neljandat hooaega

Nagu juba traditsiooniks saanud, on ka sel suvel laupäevahommikud ühe hubase juuksurisalongi päralt, kus esimesed kaks hooaega tegutses juuksur Kirsika (Hele Kõrve). Juba teist aastat välgutab sealsamas kääre Anu (Terje Pennie).

"Juuksuri" uue hooaja lavastaja on Laura Kalle, kel jagub sarjas peategelast kehastava Terje Pennie aadressil üksnes häid sõnu: "Mul on rõõm, et juuksuri osas astub taas üles tänavuse Raadioteatri näitlejapreemia laureaat Terje Pennie, kellel on harukordne oskus luua häälenüansside abil niisugune ruum, milles usud tõesti üht sooja südamega juuksurit tegutsevat. Parajalt helluse ja teravuse vahel tasakaalu hoides tuleb tema tegelaskujul hakkama saada väga erinevate inimestega, väga üllatavate soovidega ja uskumatute elulugudega, ent selle kõige tagant annab aimata tema enda elulugu ja võiks isegi öelda, et suurt elutarkust."

Kuuldemängusarja autorid on sel korral Piret Jaaks ja Kristiina Jalasto, kes on kumbki loonud viis osa, millest mõni on argisem, mõni lausa maagiliste või absurdsete sugemetega. On osi, mis suunavad tähelepanu ühiskonna valupunktidele, on neid, mis tekitavad maguskurba äratundmist, ent igaüks neist on tänu juuksur Anu soojale huumorile siiski sõbralikus komöödiavõtmes.

"Minu jaoks on mõlemad autorid loonud väga ilusa paleti olukordi ja tegelasi. "Juuksuri" formaat lubab uurida seda, kuidas kohtuvad kaks inimest, keda pealtnäha miski ei ühenda – kas ja kuidas liigub nende suhtlus edasi sellelt, millist soengut on vaja lõigata? Jaaks ning Jalasto on neid olukordi väga tundliku sulega uurinud," sõnas Kalle.

Erinevate soengu-, vestlus- või hoopis põgenemissoovidega kliente kehastavad neljandal hooajal näitlejad Hendrik Toompere, Elisabet Reinsalu, Ott Kartau, Garmen Tabor, Andres Noormets, Carmen Mikiver, Martin Mill, Maarja Mitt-Pichen, Mari Jürjens, Marius Jürjens, Triinu Meriste ja Egon Nuter.

Sarja helirežissöör on Külli Tüli ja helilooja Veiko Tubin.

"Juuksuri" varasemad autorid on olnud Eva Koff, Mart Aas, Andrus Kivirähk, Toomas Kall, Liis Aedmaa ja Laura Kalle. Sarja kaht esimest hooaega lavastas Alo Kõrve. Varasemaid lugusid saab järele kuulata Raadioteatri lehel Jupiteris ja Eesti Raadio mobiiliäpis.

"Juuksur" on Vikerraadio eetris alates 8. juunist laupäeviti kell 10.40 ja kordusena samal õhtul kell 18.30.