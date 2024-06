Jüri gümnaasiumis valmib Eesti küpsisetordi rekord

Jüri gümnaasiumis valmistatakse õpilaste poolt ühiselt Eesti pikimat küpsisetorti, et tähistada kooli gümnaasiumiosa sulgemist. Gümnaasiumi toitlustusjuhi Gert Reisneri sõnul langeb kindlasti Eesti rekord, kuid maailmarekordi osas on asi veel lahtine.

"Me ei suutnud leida kuskilt meie klassikalistest ruuduküpsistest kokku pandud torti, mis oleks 25 ja rohkem meetrit pikk. Eesti rekord on igal juhul, maailmarekord peaaegu, loodame, et on ka maailmarekord," sõnas Reisner.

Aktsioonil "Sööme gümnaasiumi välja" on ka põhjus. "44 aastat eksisteerinud Jüri gümnaasium lõpetab oma tegevuse, homsest saab temast Jüri kool ja meie kallid õpilased lähevad edasi Rae riigigümnaasiumisse. Et seda päeva tähistada mitte lihtsalt tordi söömisega, mille me kuskilt tellime, siis otsustasime, et kõige ägedam oleks, kui me teeme selle tordi ise. Saavad teha kõik, kes meie kallist koolimajast peavad lahkuma ja nad saavad selle viimase ühistööna torti valmistada," rääkis toitlustusjuht.

Rekordilise tordi valmistamiseks kulub Reisneri sõnul ligi pool tonni materjali. "Rohkem kui 1/3 sellest on küpsis, 1/3 on kohupiima ja vahukoore segu, nii nagu kodus klassikaliselt me teeme, Rõngu poolt head haput jõhvikamoosi vahele ja peale kaunistusi nii nagu iga klassi fantaasia seda lubab."

"See on meie kooli lemmik magustoit, nii et lapsed teevad seda, mis neile on üle aegade olnud kõige suupärasem," sõnas Reisner.