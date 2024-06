Murus kasvavad õistaimed on kasulikud tolmeldajatele ning inimestele endile

Aednik Liivi Mäekallas rääkis "Terevisioonis", et muru sees kasvavad õistaimed on kasulikud tolmeldajatele ning inimestele endile ning aias võiksid olla alad, mida niidetakse tihedamini ja alad, kus tehakse seda harvemini. Tema sõnul võiks niita pigem õhtupoolikul ning kindlasti tasuks jälgida, et niiduki lõiketerad on teritatud.

"Muruniitmine oleneb ilmastikust, siin ei ole kindalt reeglit, et iga nädal peab kindlasti niitma," ütles Tallinna Botaanikaaia vanemaednik Liivi Mäekallas. "Tõin stuudiosse kaks varianti taimi. Väiksemates anumates on taimed sellisest murust, mida me niidame korrapäraselt, üks kord nädalas ja suuremates anumates taimed, mis kasvavad niidul, mida me niidame harvem."

Mäekalda sõnul on kõik õistaimed, mis muru sees kasvavad ühelt poolt tolmeldajatele kasulikud ja teiselt poolt inimesele endale.

"Paljudes aedades on pilt selline, et me niidame küll muru normaalse tihedusega, aga võililled tulevad väga kiiresti uuesti üles. Nad lamanduvad ja pärast niitmist on jälle püsti. Siis tuleks ikkagi rohkem niita," ütles Mäekallas. "Inimene tahab ju ilu ja korrastatust. Aias võiksidki olla alad, mida niidame tihedalt ja alad, kus teeme seda harva."

Niita tasuks pigem õhtupoolikul, mitte lauspäikese all ja kindlasti on muru tervise juures oluline , et niitmismasina lõiketerad oleksid teritatud. "Kui niiduk lõikab murulible täpselt pooleks, siis lõikepind on ühtlane ja seda vähem aurustub taimest niiskust välja. Robotniiduk võib vabalt tegutseda ka päeval. Öösel on kaste maas ja tuleb vaadata, kuidas see niidukile sobib, kui muru on märg."