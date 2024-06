Moedisainer: ka mehed loovad endale üha rohkem kapselgarderoobe

Moedisainerid Hannes Rüütli ja Ülle Pohjanheimo rääkisid "Terevisioonis" kodumaisest jätkusuutlikust moest ning nentisid, et vähem võiks teha emotsioonioste ning pigem osta Eesti moedisainerite kvaliteetset loomingut. Rüütli sõnul on ka meeste hulgas teadlikkus tõusnud ning usinalt luuakse endile kapselgarderoobe.

"Pean tunnistama, et minu jaoks ei ole jätkusuutlik mood mitte midagi uut," ütles moedisainer Ülle Pohjanheimo. "Kõik need aastakümned, kui ma moedisainer olen olnud, olen lähtunud sellest, et kõik algab kvaliteetsest kangast, kvaliteetsest tööst ja riided peavad olema kaua kantavad. See on minu jaoks jätkusuutlik mood. Et ei vahetata oma garderoobi välja iga hooaeg, vaid lisatakse sinna üksikuid esemeid, aga sinu baasgarderoob koosneb ajas kestvast moest ja ka kangad on sellised, mis kestavad ajas."

Moedisainer Hannes Rüütli sõnul peaks tarbija oskama teha keskkonnasäästlikumaid valikuid.

"Tarbijad peaksid õppima loobuma emotsiooniostudest, tegema eeltööd ja väga oluline on toetada Eesti disaini ja Eesti disainereid, sellega hoiame üleval ka õmblejaid, konstruktoreid ja kogu seda valdkonda," lisas Pohjanheimo.

Pohjanheimo ei tee juba viis aastat enam hooajalisi kollektsioone, vaid iga aasta on aasta kollektsioon, kus on asju, mis jooksevad aastaid ning vahetatakse vaid väikeseid detaile. "Moes suurt ja kiiret muutumist ei toimu, baasasjad on meil samad, muutuvad vaid pisikesed detailid, mis selle ümber on," selgitas Pohjanheimo.

Rüütli sõnul on oluline ehitada üles kapselkollektsioon, mille sisse aeg-ajalt midagi uut tuua. "Minu suurim väljakutse väikeettevõtja, tootja ja brändina on see, et ei ole võimalik ja ei tahagi toota väga suurt kogust, aga kui on soov kvaliteetset kangast saada, siis tihti tulevad mingid miinimumid ette, ja kuidas siis seda probleemi lahendada."

"Kui ostad kangarulli, mis on tavaliselt 20–30 meetrit, siis tehasest tuleb 30 protsenti väikese koguse lisa. Kui ostad sada meetrit, me räägime siin ainult ühest värvist, siis hind hakkab kukkuma. Kui ostad 400 meetrit, kukub hind juba 30 protsenti ja üle 500 meetri puhul kukub hind 50 protsenti," selgitas Pohjanheimo.

Pohjanheimo moemaja on juba aastaid läinud seda teed, et nad kasutavad põhivärve, musta, halli, beeži ja valget, mis on meil kogu aeg kollektsioonis ja siis iga hooaeg pikime sinna sisse mingit värvi. "Samas on Eesti väga väike ja inimesele on ikkagi oluline, et tema riietus oleks eksklusiivne, et kõigil ei oleks samad asjad seljas."

Rüütel näeb moedisaineri tööd tehes, et väga jõudsate sammudega tuleb Eesti mees ka kaasa sellega, et luua endale kapselgarderoob. "Seda ma näen tagasisidest, mis tuleb läbi edasimüüjate. Meeste teadlikkus on tõusnud," ütles ta.

Kapselgarderoobi eesmärk on võimalikult väikese riideesemete hulgaga luua võimalikult palju erinevaid outfit'e ehk riietusi. Kapselgarderoob aitab säästa raha, aega ja ka keskkonda, kuna riideid ostetakse vähem ning kasutatakse maksimaalselt.