IKEA pakub tasustatud töökohti populaarses videomängus asuvasse mööblipoodi

"Roblox" on videomänguplatvorm, mis laseb kasutajatel luua ise enda maailmu ja mänge ning mängida omakorda teiste kasutajate loodud mänge. Mängul on 77 miljonit aktiivset igapäevast kasutajat.

24. juunil ilmub platvormil mööblipood IKEA mäng "The Co-Worker Game", mis laseb mängijatel kogeda mööblipoes töötamise elu. Mäng ja sellega kaasnev tööpakkumine on osa IKEA programmist "Careers Done Different", mille eesmärgiks on pakkuda uuele generatsioonile alternatiivseid karjäärivõimalusi.

"Meil on hea meel olla esimene bränd, kes pakub "Robloxis" tasustatud tööd, et näidata, kuidas me läheneme karjäärile teistmoodi," sõnas IKEA esindaja Ühendkuningriigis Darren Taylor. "IKEA-s pole kivisse raiutud karjääriteid, meie kaastöötajatel on võimalus vahetada rolle, osakondi ja kasvada sellises suunas, mis neile meeldib, nii mängu- kui ka pärismaailmas," lisas ta.

Seega on kümnel edukalt töökonkursi läbinud Ühendkuningriigi elanikul võimalik tasulisele tööle asuda virtuaalses mööblipoes. Töötajate ülesandeks saab olema klientide abistamine erinevates osakondades, näiteks saab serveerida IKEA kuulsaid lihapalle söögisaalis või aidata külastajatel valida välja neile meelepärast mööblit müügisaalis.

IKEA pole sugugi ainus üleilmne bränd, kes "Robloxis" ennast reklaamib. Erinevaid mängukogemusi pakuvad ka näiteks sellised suurfirmad nagu Nike, Gucci, Vans, Samsung, Ralph Lauren jpt.