Marion Selgall: salvestasime kirikus öösel, et tänavad oleksid vaiksed

"Eelmisel suvel saime Tartu Jaani kirikus maha terve albumitäie lugude salvestamisega, nüüd on debüütalbum "Ma olen maa peal v66ras" valmis ja ilmarahvale kuulamiseks välja paisatud," ütles ansambli 6hunesseq liige Marion Selgall.

Selgalli sõnul on rahvakoraalid osa Eesti pärimusmuusikast, mis on viimastel aastakümnetel lihtsalt fookusest väljas olnud. "Neid lauldi mõni sajand tagasi kodudes väga palju, rahvakoraalide laulmise viis ongi see viis, kuidas inimesed kirikutest koju läinuna kodudes neid laule edasi laulsid, igaüks pani sinna veel oma ilustusi ja keerutusi juurde ning nii kujunes lugu igaühel omanäoliseks," selgitas Selgall.

"Ansambli loomise idee autoriks on organist Kaisa Kuslapuu, kellel oli tunne, et tahaks Viljandi pärimusmuusika festivalil oreliga esineda. Ta sattus kokku minu ja meie teise laulja Greta Liisa Grünbergiga ning tekkis mõte põimida siia ka hiiu kannel ja viiul," meenutas Selgall ansambli loomislugu.

10. mail ilmus koosluse esimene album "Ma olen maa peal v66ras", mis tuli välja Saksa plaadifirma Nordic Notes alt. "Tallinnas toimub selline imetore festival nagu Tallinn Music Week ja kui me eelmine kord seal esinesime, nägime festivali delegaatide hulgas ka Nordic Notesi loojat ja juhti Christian Pflieke'i ja kuna tema plaadifirma profiil on selline, mis just meile sobis, ta annab välja Põhja-Euroopa ja Baltimaade pärimusmuusikat ning just naiskollektiivide oma, siis kutsusime ta oma kontserdile, talle väga meeldis, ja nii saigi pandud albumileivad ühte kappi," põhjendas Selgall Saksa plaadifirmaga koostöö tegemist.

Selgalli sõnul oli Tartu Jaani kirikus toimuval albumiesitluskontserdil väga soe vastuvõtt. "Ja endal oli väga soe tunne seda materjali esitada, rahvalt saime palju kiidusõnu, et see läheb inimestele korda," on Selgall kuulajatele tänulik.

Albumi nimilugu "ma olen maa peal v66ras" on Vormsi saarelt üles korjatud versioon rahvakoraalist. "Me Gretaga avastasime, et see laul on meile mõlemale olnud aastate jooksul hästi hingelähedane erinevatel eluetappidel. Minule isiklikult on see lugu väga sügavalt toeks olnud. See oli meie esimene lugu, mille seade sündis kohe esimeses proovis nagu iseenesest, keegi ei pidanud väga pingutama," meenutas Selgall.

"Kogu selle loo salvestamisprotsess oli ka väga eriline, isegi maagiline, kus kirik astus täiesti võrdväärse partnerina salvestusprotsessi, kiriku kaja ja tempo on ka natuke aeglasemad, salvestasime seda laulu kirikus öösel, et ümberkaudsed tänavad oleksid vaiksed."

Ansambli nimi tähendab võro keeles õhuniiskust.