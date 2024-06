Eesti ja Soome saunaentusiastid valmistuvad Guinnessi maailmarekordiks

8. juunil tähistatakse rahvusvahelist saunapäeva, mil eestlased ja soomlased proovivad saunatamises püstitada Guinnessi maailmarekordit. Saunaentusiast ja mulluse sauna-aasta teemajuht Elin Priks rääkis "Vikerhommikus", et saun kui Eesti kultuuripärandi osa, on saavutamas üha suuremat tähtsust Eesti maaturismis.

"Saunast saab rääkida lõputult läbi väga erinevate aspektide, olgu see siis tervis, teadus, pärandkultuur. Ja tihtipeale me oleme harjunud käima saunas omal moel. Läbi juhendatud saunateenuste saab erinevate Eesti piirkondade saunakultuuriga end kurssi viia," rääkis Priks ja märkis, et ühelt poolt on see midagi, mida eestlased peaksid rohkem kogema, kuid teiselt poolt on see midagi, mida pakkuda ka väliskülastajale.

Suureks vaheks eestlaste ja soomlaste saunanduses peab Priks seda, kuivõrd palju rohkem soomlased enda saunakultuurist räägivad. Saunas käimine ja olemine on nende jaoks võrdsed kõige tähtsamate tähtpäevadega. "Juba ainuüksi see näitab sauna olulisust Soomes, et 1986. aastast tähistavad nad saunapäeva, mis on alati juunikuu teisel laupäeval. See on juba nii tähtis päev, et aastaid on arutluses, kas see ei peaks olema riiklikus kalendris punase värviga. Rahvusvaheliseks sai see 1995. aastast."

Kuigi levinud on arvamus, et elektrikerisega saun pole õige saun, siis Priks ütleb, et lõppude lõpuks pole vahet. "Peaasi, et saaks oma kehale pakkuda mõnusat lõõgastust ja stressivabadust." Lõõgastumise juurde käib üldiselt ka vihtlemine, mille juures ei pea Priksi sõnul piirduma sugugi ainult kasevihtadega. "Näiteks praegusel hetkel on väga mõnus aroomi ja lõõgastustunde tekitaja sirel või siis sõnajalalehed. Saab ka erinevatest puudest teha vihtasid. See valik, millest ja kuidas teha vihtasid, on lõputu."

"See on üks osa saunapärandist, mida me väga ei tea või ei räägi, millal kasutada nõgest, millal kasutada sirelit või erinevaid taimi, millal öelda saunasõnu, kas minna soovidega sauna täiskuu või hoopis kahaneva kuu ajal ja millal kütta üldse sauna nii, et mitte ei minda ise, vaid tehakse hingesauna meie olnud põlvkondadele. Kõik see on Eesti sauna kultuuripärand, mis on tohutult rikas ja vajaks rääkimist," sõnas Priks.

Saunakultuuri propageerimiseks võetakse koos soomlastega saunapäeval, 8. juunil ette ühine jõupingutus, et püstitada Guinnessi rekord kategoorias "Enim fotosid saunas viibivatest inimestest Facebookis 1 tunni jooksul". "Iga inimene peaks tegema endast saunas pildi, kandes kas ujumisriideid või rätikut ümber. Foto tuleks teha päeva jooksul ja üles laadid saunarekordi Facebooki lehele kella 19-st 20-ni. Ei loeta mitu inimest on pildil, vaid mitu üleslaadimist eri kontode alt on toimunud," selgitas Priks.

Rekordi purustamine on aktsiooni käigus peaaegu, et garanteeritud, kuna sellisel kujul toimub rekordi püstitamine esmakordselt. "Ega me ise sellise päris hullu ideega Guinnessi juurde ei läinud, aga erinevate väga pikkade läbirääkimiste protsessis on sellest saanud tunniajane saunapiltide aktsioon," sõnas Priks.

Ettevõtmisega saab liituda Facebookis SIIN.