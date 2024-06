Maasikakasvataja: Eesti maasika kilohind tänavu alla viie euro ei lähe

Laari talu perenaine Kadri Nebokat rääkis "Terevisioonis", et tänavu algas Eesti maasika hooaeg kaks nädalat varem. Tema sõnul maksab Eesti maasikas praegu kaheksa kuni kolmeteist eurot, aga oma kogemusest võib ta öelda, et ilus mari alla viie euro tänavu ei lähe.

"Maasikad on valmis, suure pauguga on hooaeg lahti käinud ja täiskorje algab põldudel juba lähipäevadel. Saagikus on sel aastal keskmine, sest mai oli kuiv ja kuum, aga enne seda oli päris pikk külm periood. Maikuu suur kuum küpsetas kiiresti maasika valmis. Isegi minu jaoks, kes ma olen 15 aastat maasikakasvatamisega tegelenud, tuli pisut ootamatult, et ma sel aastal juba 1. juunil korjasin esimest maasikasaaki. Ilmselt ongi juuni sel aastal maasikakuu," ütles Laari talu perenaine Kadri Nebokat.

Vihm ja veidi külmem ilm hiljem maasikasaagile suurt kahju teha ei tohiks, kuna maasikas on juba staadiumis, kus ta läheb punaseks. "Kui mõistlikult sajab, siis on see pigem hea, aga maasikahooaeg hakkas tänavu kaks nädalat tavapärasest varem," lisas Nebokat. "Kuna kokkulepe maasikakorjajatega oli hilisemaks, aga hooaeg algas varem, siis hetkel meie põllule korjajad alles tulevad, aga nad on kõik meil olemas."

Kui võõrtööjõudu, näiteks ukrainlasi kasutada peab Nebokati sõnul dokumentatsiooniga väga tähelepanelik olema, sest seoses sõjaga on hästi palju erinevaid vormistusviise ja hästi palju peab sellega tegelema.

"Eesti maasikas maksab hetkel turul kaheksa kuni kolmeteist euro vahel, sõltub, mis klassi maasikas, millal korjatud ja kui suur mari, aga oma kogemusest võin öelda, et ilus mari alla viie euro tänavu ei lähe," ütles Nebokat.