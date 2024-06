Muusik Sandra Eowyn Karu: öeldakse, et minu lood lähevad hinge

Debüütalbumi välja andnud laulja ja laulukirjutaja Sandra Eowyn Karu rääkis Vikerraadios, et puudutavad ja liigutavad ikka kõige rohkem need asjad, mis tema endaga juhtuvad ja need jõuavad ka tema lugudesse. Tema sõnul tervendab nende kirjapanek ja läbilaulmine ka teda ennast.

"Mu nimega on selline tore lugu, et minu vanemad olid hästi suured "Sõrmuste isanda" fännid, kui mina sündisin ja nii ma sealt raamatust haldja nime Eowyn sain," ütles Sandra Eowyn Karu, kelle debüütalbum "Handle With Care" ilmus mai lõpus. "Minu kahel õel ja vennal on ka sellest raamatusarjast inspireeritud nimed."

"Keskkoolis käisin ma kaks aastat Inglismaal ja sealt jäi inglise keel väga hästi külge, ülikoolis käisin Eestis ja vahepeal veel vahetusaastal ka Hollandis, ja siis see inglise keeles väljendamine on vahepeal isegi lihtsam kui emakeeles. Mingeid sügavamaid asju on kohati nagu inglise keeles kergem välja öelda, aga samas on eesti keel ka nii hingelähedane, ja siis ma mõtlesin, et põimin need kaks oma esimesele albumile kokku," põhjendas Karu, miks tema albumil on nii eesti- kui ingliskeelsed laulud.

Muusika juurde jõudis Karu juba lasteaias. "Ema on rääkinud, et seisin kõrgema liumäe peal ja kamandasin lasteaias kõiki ennast kuulama. Nii et esineda on mulle terve elu meeldinud."

Inglismaal keskkoolis õppides sai ta ka väga palju laulda ning Eestis õppis ta Viljandi kultuuriakadeemias laulmist. "Kontserte tehes olen oma esinemistesse sisse põiminud ka Eesti kullafondi kuuluvaid lahedaid lugusid, näiteks Singer Vingeri lugusid."

Albumi tegemise jaoks pani Karu kokku ansambli, kellega plaanivad augustis teha albumi esitluskontserte. Kontrabassil ja elektribassil Lota Loviisa Rohtla, klahvpillidel Lisanne Pappel, kitarril Marcus-Albert Tuul ja trummidel Johannes Eriste.

"Ühes loos on ka puhkpilli sektsioon, mõtlesingi kohe suurelt ja laialt sellise ägeda loo kirjutada ning seal mängivad Karl Reimann, Rene Laur ja Allan Kaljaste, kes teeb ka soolo ning taustalauljad Greete Paaskivi ja Raina Luht," ütles Karu.

Muusika ja sõnad kirjutab Karu ise. "Inspiratsiooni saan nii, et loen näiteks mõnda head raamatut ja mingi sõnapaar jääb niimoodi kummitama, et ma ei saa mitte midagi enne teha, kui see lugu pole ennast kirja saanud. Vahepeal istun lihtsalt klaveri taha või võtan kitarri kätte ja tuleb mingi lahe harmooniajärgnevus. Vahepeal on nii ka, et kui jään inspiratsioonilaengut ootama, siis ei sünnigi midagi," ütles Karu. "Mul on telefonis diktofon, kuhu panen kohe kõik head ideed kirja, sest ideid tuleb päeva jooksul nii palju, et neid pärast meenutama hakata on paras kunst."

Karu on debüütalbumile juba palju positiivset tagasisidet saanud. "Öeldakse, et mu lood lähevad hinge," on Karu tänulik. "Plaan selle albumiga oli ju, et ma enda jaoks teen seda, see on olnud mu suur unistus, et minust jääb justkui mingi märk natuke maha, mis võtab kokku minu viimase aasta loomingu."

Karu ei taha ennast muusikaliselt kuhugi kasti panna, aga oma muusika kohta ütleb, et see on pop-jazz. "Mul on neid lugusid sahtlisse kogunenud veel, vaikselt mõlgutan juba uue albumi mõtteid. Puudutavad ja liigutavad ikka kõige rohkem need asjad, mis sinu endaga juhtuvad ja need jõuavad ka minu tekstidesse. Nende kirjapanek ja läbilaulmine tervendab mind ennast ka."