An-Marlen ja Boipepperoni: eesmärk oli taaselustada eestikeelne tantsumuusika

Ühine muusikaline keel leiti läbi sarnase muusikamaitse. "Me oleme sarnast muusikat kuulanud, aga meil oli ka stuudios väga tore sümbioos koos mussi kirjutada. Tänu sellele me selle albumi valmis tegime," rääkis An-Marlen.

Albumil on inspiratsiooni saadud 90ndate ja 2000ndate tantsu- ja reivimuusikast. "Ma ise kohe kindlasti ei mäleta seda aega, aga ikka taaselustatakse seda vana asja, see on mingil määral kultus tänapäeval," sõnas Boipepperoni.

"Meie eesmärk oli taaselustada eestikeelne tantsumuusika selle albumiga. Me tegime selle albumi selle jaoks, et laividel inimesi tantsima panna, sealt tuli see sisend," selgitas An-Marlen.

Oma ühise albumiga loodab loominguline duo kõnetada kõiki. "Nii palju, kui me tagasisideks oleme saanud, siis on nii noori kui ka minu vanemate sõpru, kes meie mussi kuulavad, isegi mu vanaemale meeldib. See oli meie eesmärk ja ma loodan, et me oleme selle saavutanud."

Teha album eesti keeles, oli Boipepperoni sõnul taotlus omaette. "Kui inglise keeles teha, siis me oleksime jälle üks paljudest, kes teeks sellist rida. Aga eesti keeles see on jälle uus ja ma arvan, et Eesti kuulajaskond vajab seda."

"Terevisiooni" stuudios esitati uuelt albumilt palad "Umbne" ja "Anmar??".