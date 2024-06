Fredi: uus album tuleb väga tugevate lõunamaiste mõjutustega

Soolokarjääri alustanud Fredi rääkis Vikerraadios, et laulude kirjutamine ja eneses ning teistes sobramine on teda paljuski päästnud mingitest kohtadest, kus ta ideaalis olla ei tahaks. Tema sõnul on tema uus, sel aastal ilmuv täispikk album poolenisti hoogne, aga samas melanhoolne nagu ta isegi.

Fredi ehk Frederik Küüts on andekas muusik, kes musitseerinud erinevate artistide ja bändidega nagu Anett, Nublu, Alika, Gram-of-Fun, Nöep. Ta on laulude autor, laulja ja produtsent, kes on laulnud Eesti oma poistebändis Beyond Beyond, aga osalenud ka kirjandusfestivalil HeadRead, kus ta verinoore poisina luges luulet ja mängis kitarri.

"Luuletanud ei ole ma enam tükk aega, aga gümnaasiumi ajal tõesti sai luulet kirjutatud ja tänu oma kirjandusõpetaja Indrek Koffile ma kuidagi HeadRead festivalile sattusin," meenutas muusik Fredi.

"Märgilisi asju mu elus on olnud väga palju, ma ise ei oska ka enam järge pidada. Praegusel hetkel kõige laialivalguvam, aga samas kõige konkreetsem on see, et ma olen jõudnud oma kitarriga sellesse kohta, kus ma olen tõsiselt õnnelik inimene, et ma saan teha seda, mida ma tõesti väga armastan ja selleks on pillimäng, lugude kirjutamine ja produtseerimine ning teha seda elukutseliselt, ilma et ma peaks midagi muud tegema ning teha seda veel seltskondades, keda ma tõesti saan oma sõpradeks nimetada," on Fredi tänulik.

Viimastel aastatel on fookus läinud tema sõnul mujale ning ta ei mõtle enam endast ainult kui kitarristist, vaid kui muusikainimesest, kes teeb kõike, mida vaja on.

Kõige enam teatakse teda kooslusest Anett ja Fredi. "Tutvusin Anetiga viis aastat tagasi ja sel perioodil hakkasin laulude kirjutamist tõsisemalt võtma. See ühislooming on teinud mind paremaks inimeseks ja ka paremaks laulukirjutajaks. Tunnen, et laulude kirjutamine ja eneses ning teistes sobramine on mind paljuski päästnud mingitest kohtadest, kus ma ideaalis olla ei tahaks. Olen leidnud rahu selles kaevamises ja mingi päästmise maik on sellel laulude kirjutamisel juures," ütles ta.

Nädal aega tagasi tuli ta Viinist, kus kirjutas kamba austerlastega uut muusikat. "Seal oli mul nii ilus kogemus, kus inimesed tahavad jagada oma lugusid ja saavad aru, et koosluse mõte on luua midagi, mis oleks personaalne ja isiklik. Ja isegi kui ma mitte kunagi neid inimesi enam ei näe, siis me kirjutasime paar sellist lugu, mis jäävad minuga kaasa helisema pikaks ajaks."

"Miskipärast tuli mulle peale selline laine, kus ma kuulasin lõunamaiste mõjutustega muusikat ja sattusin ka reisima kohtadesse, kus see muusika on nii inspireeriv olnud. Väga palju on albumil Aafrika mõjutustega muusikat, mis on popmuusika rüüsse pandud. Poolenisti hoogne, aga samas melanhoolne nagu ma isegi," rääkis Fredi oma uuest, sel aastal ilmuvast täispikast albumist.

Inimestega, kellega ta koostööd on teinud, nende juurde on ta alati ise läinud, sest ta on neid fännanud. "Nii nagu Aneti puhul oli, on nüüd ka Hyrriga. Teadsin juba aastaid, mida ta teeb. Ühel hetkel lihtsalt läksin juurde ja tegin juttu ning õnneks meil klappis. Kui ma naljavormis hakkasin oma ladina mõjutustega asju tegema, siis mõtlesin, et Hyrr ka ei löö kunagi eksperimenteerimise ees risti ette ja nii hakkasimegi minema. Ta on tõesti üliäge tüüp. Hyrr ehk Innokent Vainola on ise indiebändi Ouu liige."

Oma kodu üritab ta hoida ruumina, kus saaks töömõtetest eemal olla ning seepärast toimetab renditud stuudios. "Aga stuudios toimetan ma pea igapäevaselt," lisas ta.

Fredi esimene live-esinemine sooloartistina tuleb augustikuus. "Olen koondanud enda ümber ka live-üksuse ning on suur tõenäosus, et ma ei sobi sellesse uude sooloartisti rolli, aga eks elu näitab, võib olla hakkab hullult meeldima ja ma ainult seda teha tahangi. Usun hästi sellesse, et esinemine pole kunagi lavalolijate jaoks, vaid ikka publikule. Usun tõesti, et see muusika on lahe ja et see kandub ka publikusse, isegi kui mina frontman`ina ei ole kõige tugevam."