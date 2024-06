Netflixi hittsarjast "Peaky Blinders" sünnib filmiversioon

"Tundub, et Tommy Shelbyl polnud minuga veel päriselt lõpetanud. On väga tänuväärne "Peaky Blindersi" filmiversiooni puhul taas Steven Knighti ja Tom Harperiga koostööd teha. See on fännidele pühendatud," sõnas Murphy.

"Kui ma üle kümne aasta tagasi esimest korda "Peaky Blindersit" lavastasin, siis me ei kujutanud ette, mis sellest sarjast lõpuks saab, aga me teadsime, et osatäitjates ja stsenaariumis peitus midagi erilist. "Peaky" on alati olnud lugu perekonnast, mistõttu on eriti tore taasühineda Steve'i ja Cillianiga, et tuua film Netflixi platvormil publikuni üle maailma," rääkis režissöör Tom Harper.

Filmi tegevus leiab eeldatavasti aset teise maailmasõja ajal. "Ma olen siiralt põnevil, et see film sünnib. Sellest tuleb plahvatuslik peatükk "Peaky Blindersite" loos. Me ei hoida midagi tagasi, "Peaky Blinders" läheb sõtta," lisas sarja looja ja filmi stsenarist Steven Knight.

Film läheb tootmisesse käesoleva aasta teises pooles ja tehakse koostöös BBC-iga.

"Peaky Blindersi" sari esilinastus Netflixis 2013. aastal. Tegu on krimidraamaga, mille tegevus toimub pärast esimest maailmasõda ja keerleb Birminghami kriminaalse tänavajõugu Peaky Blindersite ja nende ambitsioonika juhi Tommy Shelby ümber. 2022. aastal jõudis vaatajateni viimane, kuues hooaeg. Seni on olnud juttu, et sarja universum võiks lisa saada ka kahe spin-off sarja näol, millest üks võiks leida aset 20. sajandi Bostonis ja teine keskenduks Polly Gray tegelaskujule.