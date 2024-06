President Reagani kuulsa hamburgerisupi salajane koostisosa on valge mais

5. juunil möödub 20 aastat USA president Ronald Reagani surmast ning "Terevisiooni" stuudios valmistati sel puhul Ameerikas väga populaarset president Reagani hamburgerisuppi.

"Supi retsepti avaldas Nancy Reagan juba 1981. aastal ühe kiriku heategevuslikus kokaraamatus. 1986. aastal sattus aga president Reagan skandaali, kui ta ühes intervjuus rääkis, et talle meeldib väga prantsuse köök, ja üks tema lemmiksuppe on sibula ja valge veini supp ning sai seetõttu endale kaela peenutsemise süüdistuse. Rahvas hakkas torisema, et USA president peaks olema rahva president, kellel pole kohane rääkida peentest prantsuse suppidest," selgitas Nami-Nami perenaine Pille Petersoo hamburgerisupi saamislugu.

Kohe pärast seda ilmus üleriigilises meedias presidendi lemmiksupi retsept, milleks oligi seesama hamburgerisupp, mida peetaksegi nüüd klassikaliseks Ameerika hakklihasupiks.

Supis kasutatakse Petersoo sõnul veisehakkliha, mida enne supipotti panekut tuleks praadida võis või õlis, seejärel lisada potti seller, sibul ja porgand, paprika, purustatud tomatikonserv ning veiselihapuljong.

"Põnevamaks teeb selle lihtsa supi valge mais, mis pidi näitama, et president hindab väga ka piirkondlikku toitu. Valget maisi sõid indiaanlased ning see on Mehhikos väga populaarne, aga meie kaubandusvõrgus on seda väga raske leida. Valge mais on leelisega töödeldud ja seejärel kooritud mais," ütles Petersoo.

Supi peale raputas Petersoo leeskputke, mis on tema sõnul üleüldse kõige parem supiürt.

Hamburger on ameeriklaste suur suvine lemmik, mida armastatakse suvel õues grillida. "Ameeriklased armastavad seda, sest seda on lihtne teha ja see on soodne ka."