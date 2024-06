Galerii: teatrite iga-aastasel sportlikul mõõduvõtul võidutses rahvusooper

Pikaaegse traditsiooniga iga-aastast spartakiaadi korraldavad Eesti teatrid kordamööda, tänavu vastutas mõõduvõtu toimumise eest Eesti Noorsooteater. Spartakiaadist võttis osa 11 teatrit ja ühtekokku ligi kolmsada inimest. Jõudu katsuti 12 võistlusalal.

Spartakiaadi kavast leiab iga-aastaselt nii traditsioonilisi spordialasid nagu korvpall, võrkpall ja mälumäng, ent ka mitmeid isemoodi ja spetsiaalselt spartakiaadiks loodud võistlusi. Nii kandis selleaastane teatevõistlus pealkirja "Ühe nukunäitleja igapäevane tööelu", mille osavõtjad võisid end leida nii sirmi ehitamast kui varjunukuga mängimast. Samuti kruvis elevust õhtune DJ-võistlus.

Noorsooteatri kunstilise juhi Mirko Rajase jaoks oli esmakordne kogemus teatrite spartakiaadil osaleda ja seda ka korraldada. "Tihti satume erinevate teatrite esindajatega omavahel kokku mõnd lavastust tehes, suuremat projekti ette valmistades või hoopis mõnd muret lahendades," rääkis Rajas. "Selliseid hetki, kus inimestel on võimalik tunda rõõmu soojast suvepäevast, harrastusspordist, ning sealjuures leida aega ka puhtinimlikuks vestluseks, koosolemiseks nii oma kolleegide kui ka teiste teatrite inimestega, on väga vaja, et anda õhku peale siia tihedalt täidetud argipäeva," usub ta.

Kahepäevasest mõõduvõtust väljus võitjana rahvusooperi meeskond. Rahvusooper Estonia turundusjuht Rein Mikk ütles, et sel aastal läks Estonia selgelt ja eesmärgistatult rändkarikat koju tooma. "Vastased olid väga tugevad ja ülesannet ei teinud kergemaks asjaolu, et pidime võrkpallis mängima neli mängu järjest. Enim meeldisid spordialadest korvpall ja võrkpall. Estonia meeskond teeb ka mõlemal alal regulaarset trenni ja osaleb aktiivselt erinevatel võistlustel. Otsustavad alad olid sangpomm ja mõttemängud," rääkis Mikk.