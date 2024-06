Sepo Seeman: soovin, et suudaksime lõpuni välja lapsemeelsed olla

Näitleja Sepo Seeman soovib, et inimesed suudaksid elu lõpuni uudishimulikud ja lapsemeelsed olla. "Oleks ju tore, kui me ei kibestu," märkis ta Vikerraadios Owe Petersellile antud intervjuus.

Nagu näitlejatele tavapärane, on ka Sepo Seemani suvi tööd täis. Raha on seejuures tema jaoks teisejärguline.

"Need kuidagi kuhjuvad – võib-olla ahvatlus, võib-olla edevus. Kõik need asjad kokku annavad selle, et lõpuks oled mitu konksu läbi põse, katsu sinna ja tänna jõuda. Eks see on ikka tore, kui sind kuskil oodatakse, vajatakse ja mingi pakkumine tehakse," selgitas ta tiheda graafiku tagamaid.

Küll aga lisas ta, et tema jaoks on suvised tööd segu tööst ja puhkelaagrist. "Kui hoog on sees ja rütm on juba teada, mis kurvi taga ootab, kus kiirendada ja pidurdada, siis ei ole stressi," usub ta.

Üks lavastus, kus Seeman sel suvel kaasa teeb, on Eesti Raadio meeskvartetist rääkiv "Rohelised niidud", mida mängitakse Kiidjärvel. Seal kehastab ta Uno Loopi. Näitleja märkis, et "Rohelised niidud" nõuab temalt mitmel moel vormis olemist. "See on põnev, need on kihvtid väljakutsed ja kena pingutus," tõdes ta.

Näiteks on ta rolli tarbeks oma füüsilisele vormile rohkem tähelepanu pöörama hakanud ja kepikõnni päevaplaani võtnud. Näitleja nentis, et teda on kepikõndi tehes nii mõnelgi korral kaaskodanike pilgud saatnud. "Alguses on natukene piinlik, aga pärast saad üle," naeris ta.

Eriti meeldivad talle lavastusega kaasnevad vokaalsed väljakutsed. "Vigurdada võib, aga sa pead kuskilt maalt ka usutav või tõsiseltvõetav olema," rõhutas ta.

Lisaks veab Seeman kümnendat hooaega Pärnu Suveteatrit. Jahtklubi purjekakuuris tegutsev teater toob tänavu suvepealinlaste ette kaks lavastust: lastele mõeldud "Noore merekaru esimese seikluse" ja Tiit Palu kirjutatud ja lavastatud "Võrratu maailma". Viimases astub koos Seemani ja Piret Laurimaaga lavale Guido Kangur, kes mängib väikest poissi.

Seemani sõnul ei ole "Võrratus maailmas" kurjust, vaid helgus, palju küsimusi ning huvi elu vastu. "See ei küsi vanust, vaid on sinu enda sees," märkis ta. "Oleks ju tore, kui me ei kibestu. Tahaks seda lapsemeelsust, suuri silmi ja uudishimu kuni lõpuni välja soovida," lausus Seeman.