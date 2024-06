Midrimaa lasteaias hoolitsevad lapsed ise oma taimede ja suleliste eest

Luunja alevikus asub Midrimaa lasteaed, kus igal rühmal on oma peenrakast ning hiljuti valmis ka moodne ümar kasvuhoone, kus lapsed hoolitsevad toas ette kasvatatud taimede eest ja õpivad nii eluringi tundma.

"Meil on nii toredad pered ja paljud lapsed on juba kodus taimedega kokku puutunud, sest kodudes on väike aiapidamine väga moes. Vanemad on väga suure töö ära teinud ja huvi tekitanud, meie nüüd vaatame, kuidas aiandusteemasid oma õppetegevusse lisada saame," ütles Midrilindude rühma õpetaja Annika Kallas.

Lasteaed Midrimaa lapsed tööhoos Autor/allikas: ERR

"Lapsed õpivad ju teistmoodi kui täiskasvanud. Esimene asi on praktiliselt tegutsedes. Käsi peab olema mullas ja kõik viis meelt kasutusel. Üks oluline oskus on ka koostööoskus. Nad saavad siin vastutuse võtta, näevad põhjus-tagajärg seoseid, et kui ma teen nii, siis mis juhtub," selgitas lasteaia õppejuht, keskkonna maskott Kasti-Katiks kehastunud Lia Raat.

Lasteaed Midrimaa lapsed tööhoos Autor/allikas: ERR

Õueala uuendamiseks ja taimekasvatuse õpetamiseks on lasteaed tuge saanud mitmetest erinevatest projektidest. Näiteks võtsid nad osa hernekasvatamiskonkursist. Aknalaual kasvatas herneid lisaks Luunja lastele veel 2000 lasteaialast üle Eesti.

"See on väga vahva projekt, kus lapsed saavad otsast lõpuni jälgida, kuidas ühe taime elu kulgeb," ütles Midrikiisude rühma juht Pia Toom. "Hernekasvatus meil õnnestus, viljad on küljes. Kõik on midagi maitsta saanud."

Lasteaed Midrimaa lapsed kasvatavad herneid Autor/allikas: ERR

Õueala uusim lisandus on aga vastvalminud kanamaja, kus elavad lasteaia sulelised.

"Meil oli linnuprojekt ka, alustasimegi kanadega ja nüüd õpime juba teisi linde, toonekurg, kuldnokk, kägu ja suitsupääsuke. Kanamaja oli väga tore jätk meie linnuprojektile," ütles Midrijänkude rühma õpetaja Aili Leisson. "Siin kõrvalmajas elab üks meie töötaja, kes on lubanud kanu nädalavahetuseti toitmas käia ja meil on kokkulepe, et sügisel lähevad kanad tallu tagasi."

"Kogu õppeprotsess toimub läbi katsetamise ja näitlikustamise, laps näeb, et ei ole ainult kana pilt, vaid ongi päris elu," lisas Leisson. "Poe juures elavad meil toonekured, kellele lapsed on nimeks pannud Teodor ja Teesi."

Lasteaed Midrimaa kanamaja Autor/allikas: ERR

"Kanadega me saamegi näidata, kuidas koduloomade eest hoolitseda, sest koduloomade teema on üks laste lemmikteemasid, aga mis lemmiklooma võtmisega kaasneb," ütles Raat.

Kanamajast saadud munad viiakse kööki, keedetakse ära ja neist meisterdavad lapsed endale ise võileibu.