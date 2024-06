Loomakiirabi arst: meie igapäevatöös peab valmis olema kõigeks

Loomade kiirabikliiniku arst Liis Poopuu rääkis Raadio 2 saates "Hommik", et sügisel ja talvel on loomadel tihtipeale igasugused jahihaavad, suvisel ajal tuuakse rohkem aknast alla kukkunud kasse ja isegi hamstreid. Tema sõnul on neil patsiente küünetraumast lämbuvate loomadeni ja nende juurde on tuldud isegi lapsega röntgenit tegema.

"Loomakiirabis töötades on emotsioone igasuguseid nii omanikel kui loomadel. Siia tuuakse loomi, kes on valudes ja šokis, aga ka neid, kes liputavad saba," selgitas loomade kiirabikliinikus töötav vanemloomaarst Liis Poopuu, kes töötab loomaarstina 2014. aastast alates.

Enda sõnul oli ta kuueaastane, kui tema vanem õde läks loomaarstiks õppima. "Ju mulle meeldis vaadata, kuidas ta kogu aeg tuubib anatoomiat, aga mulle on kogu aega loomad meeldinud. See tundus ainus loogiline valik mu jaoks."

Loomade kiirabisse on toodud hanesid, kasse, koeri, hamstreid, madusid, vasikaid ja palju muid loomi.

"Meil on olemas eraldi ka eksootikute arst, aga kui öösel tuleb mõni eksootilisem loom, siis peab ikka oskama teda aidata. Mäletan, et kui ma alles alustasin, helistati öösel, et mul on aafrika hiidtigu, kelle kojast tuli tükk välja, mida nüüd peab tegema. Sel hetkel ma midagi väga tarka öelda ei osanud, soovitasin tüki alles hoida ja hommikul kohale tulla ning tükk liimitigi tagasi."

Poopuu tegeleb rohkem pehme koe kirurgiaga, mis tähendab, et ta ei tea madudest väga palju, aga tema sõnul ei saagi päris lõpuni kõikidest loomadest ja lindudest kõike teada, mingil hetkel toimub loomaarstiks õppides spetsialiseerumine mõnele konkreetsele valdkonnale.

Huvitavatest juhtumitest rääkides ütles Poopuu, et loomade kiirabisse on näiteks tuldud oma lapsega röntgenit tegema, sest EMO-s oli pikk järjekord ja kardeti, et laps sõi patarei ära. Röntgen sai tehtud ja patareid õnneks ei avastatud.

Poopuu sõnul on tal loomakiirabis vanemarstina kohustus toetada pehme koe kirurgia poole pealt neid, kes on alles alustamas.

"Tavaline päev on alati väga erinev, valmis peab olema ükskõik milleks. Näiteks eile sain mina operatsioonisaalis olla, aga teine vastuvõtuarst oli kella kolmeks tegelenud juba üle kümne patsiendiga, see tempo ja stress on ikka tohutud," lisas Poopuu.

Sügisel ja talvel on loomadel tihtipeale igasugused jahihaavad, suvisel ajal tuuakse rohkem aknast alla kukkunud kasse. "Näiteks mõni päev tagasi toodi viiendalt korruselt alla kukkunud hamster, kes oli ka elus. Meil on kõike, küünetraumast kuni lämbuvate patsientideni."

Ravikulud loomade ravimisel võivad minna väga suureks, sest diagnostika on väga kallis, seepärast tasub mõelda oma lemmiku kindlustamisele.

"Loomade kiirabikliinikus töötades peab valmis olema ka selleks, et loom tuleb magama panna ja see on emotsionaalselt keeruline nii omanikule kui ka loomaarstile. Aga selles töös on ka hästi palju rõõmu. Tasub olla valmis ka selleks, et töö ei käi ainult loomadega, vaid kolmveerand tööst käib omanikuga. Kui aga kommunikeerida kõik asjad ilusti ära, siis see töö on tegelikult väga nauditav, kuigi natuke väsitav," selgitas Poopuu loomaarsti töö plusse ja miinuseid.