ETV veebikodu asub nüüd Jupiteris

Juunikuust on rahvusringhäälingu kõigi kolme telekanali veebilehed Jupiteriga liidetud. Kasutaja jaoks säilivad kõik senised vaatamislahendused, samuti jäävad toimima telekanalite otseaadressid: etv.err.ee, etv2.err.ee ja etvpluss.err.ee. Telekanalite ETV ja ETV2 külastajad suunatakse edaspidi automaatselt Jupiteri lehele, telekanali ETV+ külastajad jõuavad venekeelsele Jupiter+ lehele.

Telekanalite uued leheküljed Jupiteris pakuvad samu lahendusi nagu varem eraldiseisvad teleportaalid. Sarnaselt ETV varasema lehega saab ka Jupiteris saateid, sarju ja filme otse ja järele vaadata. Täispikkade saadete kõrval leiab Jupiterist lisaks erinevate saadete (näiteks "Terevisiooni", "Ringvaate", "Osooni", "OP-i", "Hommik Anuga") üksikuid lõike. Osade saadete lõigud on avalehel välja toodud ka eraldi teemaridadena, et huvipakkuv oleks võimalikult mugavalt leitav.

ETV uuele lehele jõudes hakkab otsevaatamise aknas mängima sama saade, mis hetkel telekanalis eetris on. Järelvaatamiseks leiab saated lehelt nii telekavast kui ka otsingut kasutades. Telekavas saab omakorda liikuda ajas nii tagasi kui ka edasi, et näha, mis tulemas on. Sama päeva saated leiab liikudes mööda lehel olevat ajajoont.

Jupiter on kasutajatele tasuta ja sisu vaatamiseks ei pea end sisse logima. Küll aga on registreeritud ja sisselogitud kasutajatel mugavuseelised, näiteks saab Jupiteri kontoga sisse logides luua enda lemmikutest nimekirjasid ning jätkata vaatamist või kuulamist seni pooleli jäänud kohast.

Kui ETV ja ERR-i originaalsisu saab lehel vaadata piirangutevabalt kõikjal üle maailma, siis osa veebis näidatavast sisust on nähtav vaid Eestist vaadates ja eeldab välismaalt vaadates kasutajana sisselogimist. Eelkõige puudutavad piirangud rahvusvahelisi suurülekandeid (näiteks jalgpalli EM või Eurovisioon) ja hankesisu (välismaised sarjad ja filmid). Sellist sisu saab Euroopa piires reisides vaadata Jupiteri sisse logides, võimalus laieneb Eesti residentidest kasutajatele. Kasutajad, kes on endale varem teinud konto ETV lehel, saavad sama kontot edaspidi ka Jupiteris kasutada.

Lisaks veebile saab ETV sisu vaadata ka Jupiteri teleriäppi kasutades. See on rahvusringhäälingu teleriäppidest kõige uuem ja funktsionaalsem. Kuigi kasutusel on jätkuvalt ka teleritele mõeldud ETV rakendus, siis soovitus on seegi Jupiteri vastu vahetada, sest sel on rohkem mugavusvõimalusi nii otse- kui ka järelvaatamiseks. Jupiteri teleriäpi kohta saab rohkem infot SIIT.