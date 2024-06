Lembit Peterson: meid kõiki ühendab valguse ja puhtuse igatsus

"Olen armunud Eestimaa suvedesse, ma ei saa siit suvel kuskile mindud, mulle meeldib olla meie maakodus Häädemeeste kandis ja võtta aega perega koosolemiseks. Meil on kaks generatsiooni lapsi. Ühed on juba 40–50-aastased ja teised 20–30-aastased. Kui lapsed olid väikesed, siis pere oli minuga suvel filmivõtetel kaasas. Nõval tegime mängufilmi "Arabella, mereröövli tütar" ja Aegviidu kandis "Kõrboja peremeest". See oli nagu perega suvitamine ja filmitegu koos. Hiljem juba üürisime suveks maja, kuni lõpuks ostsime iseendale maakodu," meenutas lavastaja, näitleja, pedagoog Lembit Peterson oma idüllilisi suvesid Eestimaal.

Theatrumi tänavune suvelavastus "Ufo" valmib Ivan Võrõpajevi näidendi põhjal.

"Võrõpajev sündis ja kasvas Siberimaal Irkutskis. Keskkond, kus ta kasvas, oli kriminaalne, väga palju oli kampasid ja narkootikume, aga tema pääses sellest välja nii, et hakkas tegelema teatriga," sõnas Peterson.

"Huvi pärast hakkas ta sõprade ringis näidendeid kirjutama, ja juhtus nii, et seda esimest näidendit hakati mängima Inglismaa teatris, tema teine näidend sai ka kohe väga hea vastuvõtu. Siis läks ta Moskvasse, lõpetas teatrikooli, avastas enda jaoks dramaturgia ja nüüdseks on tema kirjutatud näidendid jõudnud lavalaudadele üle kogu maailma. Järelikult mingi impulss, mida see Siberi poiss kinni püüdis, mis talle tuli, see kingitus osutus sedavõrd oluliseks kogu maailmale," ütles Peterson.

Möödunud aastal abiellus Võrõpajev poolatariga ja võttis endale Poola kodakondsuse. "Venemaal olid tema näidendid 50 teatri mängukavas, aga need kõik võeti maha, kui ta andis teada, et annab kogu näidenditest saadud honorari Ukraina pagulaste ja orbude toetuseks. Mõned kuud tagasi mõisteti talle Vene sõjaväe laimamise eest kaheksa aastat vangistust. Praegu tegeleb ta Poolas väga aktiivselt traumeeritud Ukraina lastega, tehes neile teatristuudiot ja aidates neid loominguliselt," lisas Peterson.

Peterson tutvus Võrõpajeviga isiklikult näidendi "Delhi tants" kaudu. "Nüüd oleme "Theatrumis" jõudnud sellise tekstini nagu "Ufo", mille Võrõpajev kirjutas vahetult pärast "Delhi tantsu". Sain sellest näidendist nii suure inspiratsiooni, et istusin laua taha ja tõlkisin selle joonelt ära".

Võrõpajev on öelnud, et tegemist on pseudodokumentaalsete lugudega. "Väidetavalt on kuus miljonit inimest, kes väljendavad, et nad on kohtunud ufodega, ja väidetavalt on neli miljonit neist kaasa võetud. Kogu selle selektsiooni seest leidis Võrõpajev 14 inimest, kelle jutud olid enamvähem tõesed, ta kohtus nendega maailma eri paikades ja intervjueeris neid. Selle põhjal kirjutas stsenaariumi."

Kuna kõiki neid inimesi, keda ta intervjueeris, pole võimalik etenduste ajaks kokku tuua, on näitlejad võtnud selle vahendada ja esitavad tegelaste kohtumiste lugusid.

"Võrõpajev ütles, et tähtis on see võimas sakraalne kogemus, mille inimesed läbi elasid ja mille mõjul on nende elu muutunud. Igaüks räägib läbi isikliku aspekti, aga nad kõik on jõudnud ühe puudutuseni. Näidend ei ole sugugi süngemeelne ega kurvameelne, tegelastel on pigem rahu ja rõõm," ütles Peterson.

Petersoni sõnul ühendab meid kõiki siin planeedil valguse ja puhtuse igatsus, mis äkki meid ootamatult tabab. "Kas siis teenitult või teenimatult ja mis me siis peale hakkame, kuidas see meie elu muudab ja kuidas me saame sellest teistele rääkida. Me kunagi ei tea, kas me oleme ufoga kohtunud või mitte, sest meil on tegelikult raske isegi sääsega kommunikeeruda, me ei saa sääsestki aru."

"On väga raske selgeks teha, mis on need salapärased asjad, mis meid aeg-ajalt tabavad. Kus on lõplik kindlus? Kas teadus annab meile lõpliku kindluse? Või peaksid teadus ja usk käime käsikäes nagu kaks tiiba, mida inimene lendamiseks kasutab?"

Theatrumi suvelavastus "Ufo" esietendub 4. juulil Viinistu katlamaja teatrisaalis.