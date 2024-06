Estonian Fashion Festival toob Tartus kokku jätkusuutliku moedisaini kogukonna

Lisaks kuulub festivali põhiprogrammi teist aastat toimuv seminar "Greenery", kus astuvad üles kohalikud ja rahvusvahelised ringmajanduse ja disaini eksperdid, jätkusuutlikud disainerid ning keskkonnasäästlikkusele pühendunud organisatsioonid.

"Greenery" peaesinejaks on raamatu "The World Is On Fire But We're Still Buying Shoes" autor Alec Leach, kes kirjutab moest, jätkusuutlikkusest ja rohepesust. Teda on kajastatud ajakirjades New York Times, GQ, Harper's Bazaar ja Dazed ning ta on avaldanud arvamuslugusid ajakirjades Business of Fashion, i-D ja The Guardian.

Esimest korda kuulub festivali programmi valdkonna professionaalidele suunatud Showroom, mis koondab Eesti disainerite paremiku, pakkudes neile rahvusvahelist väljundit ja kontakte. Festivali lisaprogrammis saab taas näha Moekunstikino, osaleda töötubades ja erituurides ning vaadata näituseid.

Käesoleva aasta festivalile pääsesid vaid need disainerid, kes jätkusuutlikkuse ankeedile vastates tõendasid, et on vastavuses kestlikkuse nõuetega sellistes valdkondades, nagu näiteks tootmine, pakendamine, disain ja sotsiaalne vastutus.

Festivali juht Key Külaots rõhutab, et eetilise lähenemise esiletõstmine ning kujundamine on sündmuse üks peaeesmärkidest juba mitmendat aastat. "Moesündmused üle Euroopa on mõistnud oma vastutust ja võimalust kujundada ja edastada kestliku moe sõnumeid väga laiale publikule. Levinud praktika kohaselt saavad moelavadel üles astuda vaid disainerid kes tegutsevad jätkusuutlike printsiipide järgi. Eestis on disaineritele sellise formaadi välja töötanud ainult Estonian Fashion Festival," sõnas Külaots.

Estonian Fashion Festival sündis 2018. aastal, ühendades Kõrgema Kunstikooli Pallas moeetenduse "Mood-Performance-Tants", Viljandi Kultuuriakadeemia moeetenduse "Oma mood" ja Tartu Loomemajanduskeskuse "Antoniuse moeetenduse" ühtse formaadi alla. Iga-aastane moefestival toimub traditsiooniliselt juuni alguses Tartus. Tänavune festival kuulub ka Tartu 2024 põhiprogrammi.

Festival toimub 6.–9. juunini Eesti Rahva Muuseumis ja Knorringu Aadlimajas.

Festivali programm on leitav SIIT.