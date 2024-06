Ivo Linna: uudishimu viib inimest viimase elupäevani edasi

Ivo Linna juhitud "Miniturniir" lõpetab 20. hooaega. Saatejuht ja laulja sõnas "Vikerhommikus", et kõige toredam on näha laste silmis uudishimu ja on kindel, et tema eest on läbi käinud nii mõnigi tulevane minister.

"Nendest lastest ei ole ma kunagi tüdinenud ja ma olen väga õnnelik, et "Miniturniir" on kestnud 20 aastat. Kuidas ma iga kuu seda päeva ootan, et neli mängu salvestada. See päev on minu jaoks väga ilus," tõdes Linna.

Saateks ettevalmistudes küsimusi üle lugedes tabab Linnat tihti ehmatus, sest paljudele küsimustele ta ise vastust ei teaks. "Aga see loogika, kuidas lapsed hakkavad õige vastuseni jõudma – see on põnev. Ma natuke suunan neid ka silmapilgutustega või tõstan pöidla üles, kui nad on õigel teel ja siis nad lähevad edasi," selgitas Linna.

Kui saatesse satuvad vaiksemad lapsed, kes mõtisklevad ja oma vahel sosistavad, palub saatemeeskond neil kõva häälega rääkida. "Rääkige ükskõik mida!" Linna sõnul oleneb võistlejate tagasihoidlikkus või jutukus tihti koolist.

Linna eest on läbi käinud lapsi, kelle puhul laulja ei kahtle, et neist saab kunagi Eesti president või vähemalt mõni tähtis minister. "Nad oskavad põhjendada ja oskavad seda juttu kuidagi nii seada. Tihtipeale on mul raske naeru tagasi hoida, vaadates kui vanainimeselikud nad mõnikord on. Ise väikesed põnnid, kui nii võib noorte daamide ja härrade kohta öelda, aga see, kui tõsiselt nad suhtuvad ja maailma asju vaatavad – tore!" rõõmustas Linna.

20 aasta jooksul pole Linna näinud, et noorte juures või noorte maailmas midagi pragunema oleks hakanud. "Aga aeg muudab palju. Need asjad, mis 20 aastat tagasi aktuaalsed olid, need sündmused, need ei ütle praegustele võistlustele mitte midagi. On olnud muusikaküsimusi, oleme mänginud väga tuntud maailma lauljaid, meie jaoks on elementaarne teada Elvis Presleyt või Joe Cockerit, aga nende jaoks on see sügav minevik," tõdes Linna.

Ta lisas, et kui mängivad lastele tänapäevaste staaride hitte tagurpidi ette ja lapsed kiiruga ära vastavad, jääb Linnal suu ammuli.

"Eriti hea on märgata, kui mõni laps on süvenenud mingisse teemasse ja teab ka vanemaid, meie jaoks tavalisi asju. Noored tegelevad, neid huvitab, uudishimu on see, mis viimase päevani inimest edasi viib. Väga tore on uudishimu laste silmades näha," nentis Linna.