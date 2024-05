Sven Lõhmus: ma kirjutan laulu 15 minutiga

Ühise lauluga tulid Lõhmus ja Lepland välja esimest korda, kuigi räägitud oli sellest juba ammu. "See tuli lambist, tegelikult ei olnudki suurt põhjust. Kuidagi läks jutt sinna, et me pole mingeid asju koos katsetanud veel ja nii juhtus," kommenteeris Lõhmus.

Lepland rääkis, et seni jäid kõik ideed ja jutud seltskonnas suusoojaks räägitu tasemele. "Nüüd siis aasta aega tagasi Sven ütles, et võtame kohe kalendrid välja ja paneme mingi stuudioaja. Asi saigi nii alguse, et läksin Svenile stuudiosse, kuulasime üksteise demosid ning ühel hetkel Sven mängis mingisuguse järgnevusharmoonia ja mina hakkasin sinna peale laulma oma viisi. Nii ta läks," kirjeldas Lepland.

Head lood ei sünni Lõhmuse sõnul niisama. "Mul on arvuti täis demosid, mis mitte kuhugi ei jõua, neid ei kuule mitte keegi, sest ma arvan, et nad ei ole nii head. Iga kunstnik võtab ja proovib ju seda visandit teha, et tunduks nagu oleks õige asi. Ja mis seal salata, iga laul sõltub ju ka laulu esitajast. See ei ole nii, et võtad ükskõik mis laulu ja pakud seda Ott Leplandile," sõnas Lõhmus.

Uue laulu osas on Lepland aga positiivselt meelestatud. "Ka minu sulest üle tüki aja midagi tempokamat," sõnas laulja. Leplandi arvates sõltub laulude iseloom palju ka sellest, mis instrumenti sa oled õppinud. Klaveri taga istudes tulevad tal enda sõnul kohe automaatselt kurvad ballaadid.

Loominguga tegelemine pole Lõhmuse jaoks aastatega raskemaks läinud. "Laulu ma kirjutan 15 minutiga, aga kõik järgnevad kuud sa miksid ja masterdad seda ja produtseerid ning teed ümber. See on see, kus päris töö on peidus. Aga lugu peab olema hea, vundament tugev," sõnas produtsent.