Eva Luigas: ärge elage aias üle oma võimete

Aiandusekspert Eva Luigas jagas saates "Huvitaja" muljeid oma aiandusreisist Inglismaale Chelsea lillenäitusele ja ütles, et oluline on kasvatada aias taimi, mis sobivad mullakeskkonnaga, sest see vähendab tunduvalt aia hoolduskoormust. Tema sõnul ei saa me aianduses elada üle oma võimete ja oma võimed pole ainult see, mis on meie rahakotis.

Luigase sõnul on Chelsea lillelaat Euroopa aiakujundajatele üks suunanäitaja. "Eestis on aiakujunduse ajalugu pisut üle saja aasta vana, Inglismaa aiandusajalool on selja taga ikkagi sajandeid. Seal on võistlusaiad, kus võistlevad maailmakuulsad aednikud, kelle sponsoritel on au sponsoreerida mingi aiadisaineri loomingut. Veel olid seal imelised puukoolid ja kuidas need väljapanekud on tehtud, kõik taimed on ajatatud õitsema ühel ajal. Sel aastal olid seal väljas ka aretatud seened, roosad, kollased ja valged väikesed nunnupallid."

"Mina tõin sealt endale suveniiriks kaks sirpi, ühe aiandusliku kühvli koos labidaga, aedniku kätegeeli, mida oma äreretsitud kätele panna ja kastekannu," lisas ta. "Tänu Brexitile ei saa praegu Inglismaalt tuua ainsatki seemnepakki ega taime, kui sul ei ole fütosanitaarsertifikaati. Tasub aga ära vaadata taime liigid ja sordid ning küsida, kas see taim su aeda sobib ja siis uurida, kas mõni Euroopa aiand ka seda tarnib," õpetas Luigas.

Chelsea lillenäituse võitis tänavu üks leedu päritolu noor naine, kelle aed oli tehtud koostöös lihasdüstroofia ühinguga. "Võistlusaiad väga tihti pööravad tähelepanu mõnele harvikhaigusele. Aastate jooksul olen mina käinud näiteks uriinipidamatusele pühendatud aias," selgitas Luigas.

"Võiduaed oli pealkirjaga "Metsakümblus" ja kuivuse või siis liigniiskusega peavad arvestama kõik inimesed siin maamunal ja sellepärast on praegu kaks suunda. Üks suund on puude ja varjuaia esiletõstmine, kui oluline on see, et sa jahutamiseks ei vajuta mõne masina nuppu, vaid sa oma aia ja aiaümbruse kujundamisega tekitad olukorra, et ma ei kuumeneks üle."

"Teine suundumus on keskkonnasäästlikkus ja loomulikkus. Neil ei ole uhkeid roose ja pojengipuhmaid, vaid nad on väga loodusega kooskõlas aiad. Mitte liigselt niidetud haljasalad on seal ju juba ammu. Võiduaed oli kujundatud vähest hooldust vajavate, ise hakkama saavate ja tolmeldajatele sobivate taimedega. Üks neljast fookustaimest, mis võiduaias oli, oli metsmaasikas, mis on väga hea pinnakatja ja aasta läbi ilus," ütles Luigas.

Luigase sõnul oli võiduaed päris tagasihoidlik ka ehituslikust aspektist, et oska lihtsuses näha võlu. "2009. aastal käisin esimest korda Chelsea lillenäitusel ja juba siis tegeleti Inglismaal sellega, et muld peab olema kogu aeg kaetud, sest pidev veega sortsutamine ja muru kastmine ei tule seal kõne allagi. Kasvatada tuleb neid taimi, mis sobivad sinu aia mullakeskkonda."

"See on midagi, mida algajale aiaomanikele on raske selgeks teha, et taim peab sobima sinu aiakeskkonda. Kui on soine, valid niiskust taluvad taimed, kui on varjuline, ära hakka puid maha saagima, kui on liigselt päikest, äkki leiad sellised taimed, mis sinu aia mullastikuga sobivad, et saaksid aeda varju tuua."

"See on oluline sellepärast, et vähendab aia hoolduskoormust. See laseb inimestel elada oma elu edasi, me ei pea kõik olema tagumik püsti aias. Sa ei saa aianduses elada üle oma võimete ja oma võimed ei ole ainult see, mis sul rahakotis on. Oma võimed on ka meie loodusressursid, näiteks joogivesi, millega oma aeda kastad. Inglise aednik enne mõtleb, kui ta midagi endale ostab ja midagi teeb," ütles Luigas.