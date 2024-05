Pille-Rite Rei ja Joosep Sang: ladina muusika on meie südames

"Ma olen Brasiilias käinud viis korda ja iga kord kolm kuud korraga, sest mul pole viisat. Siis tulen Eestisse, kogun raha ja lähen jälle tagasi," ütles laulja-saksofonist Pille-Rite Rei.

"Saku Mandoliinide orkester saab 12-aastaseks ja oleme teinud juba üle 200 kontserdi. Ootus mandoliinide orkestrile on võib olla, et peaks mängima rahvalikku muusikat, aga me tegelikult oleme sellest faasist päris kaugele läinud ja oleme muuhulgas mänginud jazzi, puhast klassikat, teinud eraldi prantsuse, itaalia ja ka ladina muusika kava. Nädalavahetusel toimuvatel kontsertidel mängime lisaks Brasiilia muusikale ka Kuuba, Mehhiko ja Kolumbia muusikat," ütles Saku Mandoliinide orkestri juht Joosep Sang.

"Pille-Rite Rei sattus meie kontserdi külaliseks natuke juhuslikult, aga meil see klikk tekkis kiiresti, sest mina olen ka juba üle 30 aasta väga suur ladina muusika austaja. Jutt läks kohe õiges suunas ja lood olid mõlemale tuttavad. Meil on kontsertidel kolm löökpillimängijat ning ka suurepärane solist ja klaverimängija Ivetta Uustalu ning Eesti parim kitarrimängija Andre Maaker," lisas Sang.

Rei elab Brasiilias põhiliselt Rio de Janeiros. "Mul ei saa sellest linnast iial küllalt. Rio on minu hinges. Ma seal muud ei teegi, kui ainult mängin muusikat. Tegin eksperimenti, et kaks nädalat järjest olin iga päev laval. Kohti on Brasiilias palju ja muusikuid veel rohkem. Lemmikuks muidugi eelkõige bossanoova, inimesed ei väsi sellest muusikat. Mul on lokid ja seepärast peetakse mind sageli ka hispaania tüdrukuks," ütles Rei.

Rei sõnul võetakse ta Brasiilias väga hästi vastu ja Eestit teatakse ka väga hästi. "Läksin üks päev Ipanema randa jooksma, ja oli nii palav, et kukkusin kokku. Seal oli üks väga vana onu, kes müüs kookosvett. Ta võttis mu käest kinni, aitas mu üles ja andis mulle tasuta kookosvee, mul polnud ju raha kaasas. Ütlesin, et olen Eestist pärit ja tema vaatas mulle otsa ja ütles, ma tean küll, seal on Tallinn ja Pärnu," muheles Rei.