Radioplayer Eesti nutiplatvormil saab kuulata kõiki Eesti raadiojaamu

Eesti Ringhäälingute Liit ja Eesti Rahvusringhääling sõlmisid jaanuaris ühislepingu Euroopa suurima nutiraadio platvormi loojaga Radioplayer Worldwide Ltd. Kõiki raadiojaamasid ühendav Radioplayer on nüüd kättesaadav ka Eestis.

Radioplayer Eesti on raadio-tehnoloogia platvorm, mis võimaldab kasutajatel kuulata lemmikraadiojaamu ja -saateid ilma füüsilist raadiovastuvõtjat omamata. Kuulaja jaoks on uus platvorm kättesaadav veebibrauseris, mobiiliäpina, uuemates sõiduautodes, nutitelerites ja paljudes muudes seadmetes, mille nimistu on ajas üha kasvav.

Platvormi kodulehelt saab vastavalt oma nutiseadme operatsioonisüsteemile alla laadida Radioplayer Worldwide Ltd rakenduse, mis võimaldab kuulata enam kui 60 Eesti veebiraadiojaama. Uue põlvkonna lahendus pakub kuulajatele nii tuttavaid FM raadiokanaleid kui ka suures valikus veebijaamu igale maitsele, rokist retroni ja popist lastejaamani. Platvorm toob ühte kohta kokku erajaamad ja kõik rahvusringhäälingu raadioprogrammid.

Otsekuulamise kõrval pakub Radioplayer täiendavaid funktsioone, nagu saadete salvestamine, podcast'ide kuulamine ja muud interaktiivsed võimalused, olenevalt konkreetsest rakendusest või platvormist.