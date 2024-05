Erialasobivustest aitab õiget eriala valida

Tallinna Tehnikaülikooli e-kanalite juht Hele-Riin Pihel rääkis "Vikerhommikus", et erialasobivustest aitab 15 minutiga kindlaks teha, mida inimene õppida võiks. Lisaks tudengitele on testitegijate hulgas Piheli sõnul päris palju karjääripöörajaid ja uue suuna otsijaid.

"Erialasobivustest on üks võimalus ennetada olukorda, kus tudeng tuleb õppima eriala, mis talle tegelikult üldse ei sobi ega meeldi. Test esitab väited erialade kohta, mida saab Tallinna Tehnikaülikooli õppima tulla ning küsimused on kõikide esimese astme erialade kohta, mida on kokku 35. Testi tegemine võtab aega 15 minutit," ütles Tallinna Tehnikaülikooli e-kanalite juht Hele-Riin Pihel.

Piheli sõnul on tema enda minevik ka selle testi loomise taga. "Ma ise asusin kunagi õppima geenitehnoloogiat, kuid mul pole üldse käelist osavust, aga laboritöös on tähelepanu, täpsus ja käeline osavus väga olulised."

Testi on tänaseks teinud 11 500 inimest ning lisaks tudengitele on testi tehtud ka üle 60-aastaste inimeste hulgas. "Päris palju karjääripöörajaid ja uue suuna otsijaid on testitegijate hulgas," rõõmustas Pihel. "Inimene ju vahel ei teagi päris täpselt, mida ta otsib ja mida teha tahab. Test on 15 minutit kiirkursust selle kohta, mis sulle meeldida võiks."

Testi taga on kõik Tallinna Tehnikaülikooli programmijuhid, kes on kirja pannud väited, mis nende meelest nende eriala kõige paremini iseloomustavad. "Kui vastata kõikidele küsimustele "Ei meeldi", siis test ütleb, et nendest vastustest ei selgu, mis sulle konkreetselt sobida võiks ja soovitab veel laiema pilguga ringi vaadata."

"Tallinnna Tehnikaülikooli erialad eeldavad ikkagi mingil määral tehnilise loogikaga tegelemise soovi ja seetõttu inimesi, kes tehnikat, matemaatikat ja loogikat ei taha, siis neile meil päris sobivat eriala meil polegi pakkuda," ütles Pihel.