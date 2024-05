Saatjatega käod joonistavad käopilti

"Aasta lind" projekti meeskonnaliige Elle-Mari Talivee rääkis "Terevisioonis", et Eestis on nüüd seitsmel käol saatja küljes, mille abil uuritakse kägude eluviisi. Saatjate abil on teada saadud, et kägu on väga aktiivne lind, kes isegi öösel magab mitmes kohas.

"Nüüdseks on juba seitse kägu endale saatjad külge saanud. Kägu kinni püüda ei ole sugugi kerge ja see on selline ülekavaldamisprotsess, mida ornitoloogid on aastaid harjutanud. Kägu meelitatakse spetsiaalselt linnu püüdmiseks mõeldud võrku käomulaaži ehk mängukäo ja spetsiaalsete helide abil, aga mõned käod saavad sellest pettusest aru," ütles projekti "Aasta lind" meeskonnaliige Elle-Mari Talivee.

Saatjad on kägudel küljes olnud päris lühikest aega. Talivee sõnul teatakse käo eluviisist üsna vähe ja kõike tuleb uurida. "Me tahaksime nende saatjate abil teada saada, kuhu käod talveks lähevad ja kus piirkonnas nad Eestis liiguvad. Minu unistuseks ongi teada saada, kuhu kägu talvituma läheb."

Üks asi, mida saatjad on juba ornitoloogidele näidanud, et kägu ei ole kaua ühe koha peal, ta on väga aktiivne. "Öised saatjasignaalid näitasid, et ta ka ei maga öösel ühe koha peal, kägu ärkab väga vara, juba kella kahe paiku öösel. Isakäol on isegi selline natuke kuratlik naer," lisas Talivee.

Kägu on metsaserva liik, keda kliimamuutus otseselt mõjutab. "Käo sulased, kelle pesadesse ta muneb, on enamasti lähirändurid ja tulevad järjest varem tagasi ja kägu jääb naasmisega hiljaks."

Kägu muneb oma munad näiteks punarinna, lepalinnu ja linavästriku pessa, aga ka paljude teiste lindude pesadesse.

"Georgi-nimeline kägu joonistab oma saatja juttidega meile käopilti."