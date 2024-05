Rootsit edukalt Eurovisioonil esindanud Marcus ja Martinus avaldasid albumi

Viimati andsid 22-aastased muusikutest vennad albumi välja kuus aastat tagasi. "See näitab suurepäraselt seda, kus me artistidena praegu oleme," märkisid lauljad, kelle hinnangul on uus kauamängiv küpsema kõlaga. "Oleme selle nimel kõvasti tööd teinud ja oleme tulemuse üle nii uhked."

Mai alguses toimunud Eurovisiooni lauluvõistlusel saavutasid vennad albumi nimilooga "Unforgettable" üheksanda koha. "See oli hull, aga ka kõige lõbusam kogemus, mis meil kunagi olnud on. See tõi meile palju uusi fänne ja tohutu toetuse, mistõttu on võistluslool eriline koht me südames," märkisid nad.