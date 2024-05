Sõbrad esitavad üksteisele väljakutseid ilma rahata reisimiseks

Juutuuberid Kevin Reisenbuk ja Paul Lees rääkisid "Ringvaates", kuidas ilma rahata Tallinnast Kopenhaagenisse ja Albaaniast tagasi Eestisse reisida. Nende sõnul on inimesed igal pool väga abivalmid ja aitavad nii palju kui saavad, kui neile ausalt ära rääkida, milleks nad raha koguvad.

"Paul esitas mulle väljakutse, et ma peaksin 48 tunniga ilma rahata Tallinnast Kopenhaagenisse saama. Mulle tundus see äge idee, et proovime," ütles juutuuber Kevin Reisenbuk.

"Alguses kasutasime päris palju hääletamist, Tallinnast jõudsime häälega Gdanskisse. Palju aitas lennuk, lennupiletid olid sada eurot ja meil oli viis tundi aega piletiraha kokku saada. Kaks-kolm tundi läks selleks aega. Rääkisin oma lugu, et miks ma raha kogun ja inimesed olid üllatavalt lahked. Kopenhaagenisse jõudsin 32 tunniga."

Kevin Reisenbuk omakorda esitas Paul Leesile väljakutse Albaaniast üksinda tagasi Eestisse jõuda. Eelnevalt oli ta sõbra niimoodi Albaaniasse toimetanud, et Leesil olid ees silma- ja kõrvaklapid ning ta ei teadnud, mis riiki ta viidi.

"Lennu pikkusele mõeldes ma arvasin, et tegemist on kas Portugali või Balkaniga. Mu ülesanne oli jõuda null euroga tagasi Eestisse ja see õnnestus. Mul oli mitmeid võimalusi raha teenida, küsisin heade inimeste käest, aga mängisin ka suvaliste moosekantidega turuplatsil pilli, müüsin oma tänavakunsti ja nii teenisin raha. Ma olin täiesti üksinda. Eestisse tagasi jõudsin kolme päevaga," ütles Lees.

Leesi sõnul tuleb lihtsalt inimeste juurde minna ja neile rääkida, mis väljakutse sulle esitati. "Inimesed on väga lahked, nad kuulavad su ära ja annavad sulle nii palju kui neil võimalik on, probleem oli lihtsalt selles, et Balkanimaades ei räägita väga palju inglise keelt."

36 tunniga läbis Lees seitse Balkani riiki.