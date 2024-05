ETV toob suve suursündmused koju kätte

Suve erilised sündmused

ETV külastab ja jäädvustab läbi suve erilisi hetki ja sündmuseid Eestimaa erinevates paikades. Sümboolselt saab suvekalender alguse 7. juunil heategevusliku "Pardiralliga", mille ülekannet juhib Anu Välba.

Veel enne seda, lastekaitsepäeval, 1. juunil pakub ETV äsja kultuuripealinnas toimunud Eurovisiooni hittide noortekontserti, mis tõi kokku 250 andekat noort Laulupesa lauljat ja Shaté tantsukooli tantsijat ning Elina Nechayeva, Rolf Roosalu ja Kaarel Orumägi. ETV2 pakub lastekaitsepäeval omakorda aegumatuid lastefilme Eesti Telefilmi varamust.

Võidupüha tähistamine koos paraadiga tuuakse vaatajateni sel aastal Narvast. Samuti on rahvusringhääling suvel kohal Tartu laulupeol ja Viljandis toimuval vaimulikul laulupeol, Saaremaa ooperipäevadel ja merepäevade öölaulupeol.

Pardiralli 2023 Autor/allikas: Siim Lõvi/ERR

Tulekul on mitmed meeleolukad kontserdid, juba heaks traditsiooniks saanud Kassitoomel toimuva Vanemuise suvekontserdi kõrval jäädvustatakse sel suvel ka Eri Klasi mälestuskontsert, Väikese Lõõtspillide Ühingu muusikapidu ning Jaan Tätte ja Marko Matvere kontserti.

ETV2 rõõmustab läbi suve suurkontsertidega maailma erinevaist paigust. Veel enne Tartus toimuvat Stingi kontserti näitab ETV2 1. juunil superstaari kontsertsalvestust Pariisist. Tulekul on ka Rod Stewarti, Coldplay, Rolling Stones'i, Gregory Porteri jt kontserdid.

Kultuur ja meelelahutus

Populaarne televiktoriin "Eesti mäng" jätkab Gaute Kivistiku juhtimisel heas hoos ja uute osadega kuni 14. juunini.

Alates 3. juulist alustab "Ringvaade suvel", mida veavad Marko Reikop, Grete Lõbu, Hannes Hermaküla ja Jüri Muttika.

Vaatajateni jõuab ka mitu erisaadet, millega jäädvustatakse meie kultuuriruumi märgilisi tegijaid. Reet Linna 80. sünnipäevaks valmib saade "Rokenroll ja bugi-vugi, need on Reeda elu tugi". Tulekul on uus saade sarjast "Lennud", mis portreteerib EMTA lavakunstikooli XXXI lennu noori. Valmimas on ka portreesaade 75. sünnipäeva tähistavast Ivo Linnast.

Koos ERR-i kultuuriportaaliga tuuakse vaatajateni kirjandusfestivali HeadRead kohtumised.

Päevakajalised saated

Juuni alguses on ETV pilgud suunatud Euroopa Parlamendi valimistele. Alates 3. juunist pakub ETV esmaspäevast neljapäevani "Esimese stuudio" paarisväitlusi, mis viivad vastakuti kandideerivate erakondade esinumbrid. Valimistulemusi kajastab ETV põhjalikult 9. juuni õhtu mahukas otsesaates ja 10. juuni "Terevisioonis". "Valimiste õhtut" juhivad Anna Pihl, Johannes Tralla ja Taavi Eilat. Valimiste õhtut koos viipekeele tõlkega vahendavad Jupiter ja ETV2.

"Valimiste õhtu" saatejuhid Autor/allikas: Kairit Leibold/ERR

ETV hommikuprogrammi äratajad tervitavad vaatajaid kuni 21. juunini, seejuures on "Terevisioonil" plaanis veel mitu erisaadet. 3. juuni otsesaade läheb eetrisse aasta kooli tiitliga pärjatud koolist ja 21. juunil paneb hommikuprogramm pikale hooajale punkti Narvas, kus toimub ka tänavune võidupüha paraad. Veel enne suurt suve põikab "Terevisioon" ka Hiiumaale saarerahva eluga tutvuma.

Päevakajalistel teemadel hoiab näppu kuni 13. juunini pulsil "Esimene stuudio". Ukrainas toimuva kajastamist jätkab läbi suve iganädalane "Ukraina stuudio", mis alates 3. juunist on eetris esmaspäeviti kell 20.

Suur sport

Suur spordisuvi saab alguse kergejõustiku EM-iga Roomas, mille ülekandeid vahendavad ETV ja ETV2 7. juunist kuni 12. juunini. Viimast suurt kergejõustiku mõõduvõttu enne olümpiamänge kommenteerivad Helar Osila, Juhan Kilumets ja reporterina Debora Saarnak.

Alates 14. juunist lülitub rahvusringhääling koos TV3-ga jalgpalli lainele. ETV ja ETV+ vahendavad Saksamaal toimuva jalgpalli EM-i finaalturniiri kõikide mängupäevade viimaseid kohtumisi algusega kell 22, sh avamängu, alagruppide mänge, mõlemat poolfinaali ja finaali.

ETV jalgpallistuudio alustab iga mängupäeva õhtul pool tundi enne päeva viimase mängu algust ehk kell 21.30. "Aktuaalse kaamera" spordiuudistele järgnev jalgpallistuudio võtab kokku selle päeva varasemad EM-i kohtumised ning näitab ära kõik EM-il löödud väravad.

Põhjalikku ülevaadet finaalturniiri mängude tipphetkedest ja uudistest pakub ERR-i spordiportaal.

Suve lemmiksarjad

ETV vaatajate igasuvine lemmik, Soome haiglasari "Pulss" alustas ETV-s ja Jupiteris 11. hooajaga esmaspäeval, 27. mail. Sari on kuni jalgpalli EM-ini eetris esmaspäevast neljapäevani ning naaseb siis taas vaatajateni ette juuli keskpaigast. Kannatamatud vaatajad saavad vahepealset pausi täita Jupiteris.

Südamed Autor/allikas: pressimaterjal

Eelolevatel kuudel jõuavad vaatajate ette ka Saksa suvise ajastudraama "Rannahotell" uus hooaeg ja jätk Itaalia draamasarjale "Südamed", mille esimene hooaeg paelus vaatajaid aasta tagasi.

Kõik ETV ja ETV2 kavas näidatud saated ja sarjad ning lisaks suur valik mängufilme ja seriaale on igal ajahetkel vaadatavad Jupiteris.