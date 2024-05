Suvetööle minnes on noore jaoks kõige tähtsam kirjalik leping

Endale suveks tööd otsides, tasub noorel esmajoones kontrollida tööandja tausta. "Seda saab lihtsalt googeldades vaadata. Näiteks, kui ta läheb restorani tööle ja ta teab, et see ettevõte on seal viis aastat vähemalt olemas olnud ja ta näeb, et ettevõte, kuhu tema tööle läheb on ainult aasta olnud, siis see on juba esimene ohumärk. Saab vaadata mitu töötajat ettevõtjal on. Kui ta ise on näinud, et seal on vähemalt viis, aga avalike andmete alusel on kaks, siis see on murekoht," rääkis Mälter esimestest taustinfo uurimise sammudest.

Mida aga teha, kui tööandja kutsub peale vestlust esmajoones proovipäevale? "Enne, kui proovipäevale minna, peab olema kirjalik tööleping tehtud. Tasuta proovipäeva pole olemas, esimesest sekundist peab see olema tasustatud ja peab olema ka leping," toonitas Mälter.

"Kui noor tahab kindel olla, et ta petta ei saa, siis tasub esiteks võtta kõrvale lapsevanem, sest lapsevanem käib ka tööl, on tööturuga tuttav. Alustadagi sellest, kas ettevõtja taust on okei, kas noorel tehti tööleping või ei tehtud, kas töötamine registreeriti üldse, lõpuks, kas palk ka välja maksti," rääkis Mälter.

"Kõige hullem on, kui ettevõtja hakkab ise pakkuma ümbrikupalga varianti, sel on tagajärjed. Lõpuks on seis selline, et maksu-ja tolliamet jõuab selle ettevõtteni, hakkame seda ettevõtet menetlema ja keegi peab selle tulumaksu kinni maksma. Noorel seda raha niikuinii ei ole ja lapsevanem peab selle kinni maksma, aga ka ettevõtja ei pääse," sõnas Mälter.

Mälter paneb noortele südamele, et kui pakkumine on liiga hea, et tõsi olla, siis ta tavaliselt seda ka on. "Kui pakutakse ulmesummasid, kui pool on sulas või ülekandega ja ärme tee lepingut, siis see ongi tööandja viis neid asju selliselt teha, et ta ise jääks võidumeheks."