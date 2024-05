VIDEO | "Ringvaate" jäätisetestis võtsid mõõtu ebatraditsioonilised jäätisesordid

Suvekuumus on eestlaste jäätiselembuse taas üles äratanud. "Ringvaate" saatejuhid Grete Lõbu ja Marko Reikop testisid koos suure jäätisesõbra Noepiga, millised turul olevad jäätised parimad on.

Reikop selgitas, et suurde jäätisetesti valiti kõige uuemad ja veidramad jäätisesordid, mis müügil on. "Me ei teinud teaduslikku uuringut. Me läksime poodi ja võtsime selle järgi, kuidas tundus," täpsustas Lõbu.

Testis võtsid mõõtu pruunjuustu-koorejäätis aprikoosi ja karamellitükkidega, nätsukommimaitseline jäätis, jõhvikaga kohukesejäätis, kreeka jogurtist tehtud jäätis, nätsukommimaitseline glasuuriga maasika-koorejäätis, puuviljasorbett, küpsisejäätis ja viigimarja-brändijäätis.

Žürii lemmikuteks osutusid viigimarja-brändijäätis, nätsukommimaitseline jäätis ja küpsisejäätis.