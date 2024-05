Pühajärve jaanitulel esineb sotsiaalmeedias populaarse loo "Pedro" autor

Agatino Romero on Itaalia juurtega Saksamaa DJ ja muusikaprodutsent, kes on teinud palju koostööd laulja Conrowga. Nende esimeseks suuremaks hitiks sai 2017. aastal laul "Ain't No Sunshine".

Selle aasta märtsis saavutas Romero ja DJ Jaxomy ühiselt produtseeritud lugu "Pedro" ülemaailmse populaarsuse, kui seda kasutati Tiktokis Gingeri-nimelise pesukaru video taustal. Tänaseks on videot vaadatud üle 11 miljoni korra. Samuti lööb "Pedro" laineid muusikaedetabelites – lugu on Spotifys Eesti 50 kõige populaarsema loo edetabelis seitsmendal postisioonil ning seda on kokku kuulatud üle 134 miljoni korra.

Kahepäevane Pühajärve jaanituli võõrustab sel aastal lisaks Romerole veel mitmeid välisartiste – lavale astuvad Nervo (AUS), Luude (AUS), Quintino (NED), A.M.C (UK), 1991 (UK) ja Issey Gross (UK).

Kodumaistest artistides esinevad festivalil 5miinust, AG, Arop, Clicherik & Max, Gameboy Tetris, Genka, Siimi, Jozels, Karl-Erik Taukar, Liis Lemsalu, Marcara, Shanon, Smilers, Stefan, Terminaator ja Villemdrillem.