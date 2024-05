Jaagup Jalakas Banksy näitusest: nagu korraldaks Metallica kontserti

5. juulil avatakse Telliskivi M-hoones näitus "The Mystery of Banksy – A Genius Mind", mis avati esimest korda 2021. aastal Münchenis ning on alates sellest ajast rännanud erinevates Euroopa linnades. "R2 Päevas" võrdles näituse korraldaja Jaagup Jalakas Banksy näituse mastaapi festivali korraldamisega.

Banksy näituse kaaskorraldaja on Tallinna popkunstimuuseum Poco. "Meil on plaan igal aastal tuua üks selline suurejooneline maailmakunsti-popkunsti näitus Eestisse. Eesti inimene peab saama näha head ja tipptasemel popkunsti iga päev," sõnas Poco-poolne näitusekorraldaja Jaagup Jalakas.

Jalakas võrdleb näituse korraldamist mastaabilt juba festivaliga. "Nagu korraldaks Metallica kontserti. Näitus ise on Telliskivis 1300 ruutu, kuskil 200 teost ja see näitab maailmakuulsa Banksy loomingut läbi terve tema loomingulise perioodi." Näituselt leiab seega nii installatsioone, grafitit kui ka videokunsti.

"Enamus kunstist on loodud kestma aastasadu, tänavakunst on selline, mille pikkust keegi ei oska kunagi hinnata. See on ka üks põhjustest, miks kõik näituse teosed on reprodutseeritud. Seal on palju eetilisi küsimusi, näiteks see sama Ukraina näide, kuidas püüti kätte saada originaalteos ja see kuskil kalli hinnaga maha müüa. Meie keskendume sellele, et tutvustada ja näidata kõrgetasemelise näitusega kogu tema loomingulist perioodi," rääkis Jalakas.

Tallinnase jõudev Banksy näitus on Euroopas ringi rännanud 2021. aastast peale. "Kuna Banksy on küll kõige salapärasem, aga ka üks kõige hinnatumaid kunstnikke maailmas, on tema näitustel erinevatel linnades käinud circa kaks ja pool miljonit inimest," sõnas korraldaja, kes arvab, et salapära ja müstilisus Banksy isiku ümber on ainult hea.

"The Mystery of Banksy – A Genius Mind" avaneb Telliskivis 5. juulil ja jääb avatuks kuni 27. oktoobrini.