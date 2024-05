Olav Ehala astub oma muusikalis "Buratino" üles Papa Carlo rollis

6. juunil esietendub Viimsi Artiumi suures saalis Viimsi muusikakooli, Viimsi kunstikooli, muusikalikooli ja Viimsi Artiumi koostöös Olav Ehala muusikal "Buratino". Erilise mõõtme annab lavastusele see, et Papa Carlo rollis astub üles muusika autor Olav Ehala isiklikult.

Viimsi Artiumis etenduv "Buratino" on lavastus noortelt noortele. Lavateose eesmärk on teha laiapõhjalist koostööd eri koolide ja erialade vahel, et panna noored professionaalide käe all ühiselt looma.

Laval on Muusikalikooli noortestuudio 13 laulvat ja näitlevat noort ning Viimsi muusikakooli noored muusikud. Lisaks astuvad üles näitlejad Margo Mitt, Märten Männiste ja Stefan Hein ning Papa Carlo rollis muusika autor Olav Ehala. Buratino rollis on Lucas Christopher Varema või Alfons Väljamäe.

Olav Ehala sõnul väljendub Papa Carlo olemuse võti kõige täpsemini Juhan Viidingu "Vana mehe laulu" tekstis, mida tal lavastuse lõpus tuleb esitada. Lavastuse juures köidab teda enim koostöö noortega: "Noortega koosloome on enda kohalolu ja ikka veel ehk vajalikkuse tunnetamine. Seda kogesin ma rohkem kui 30 aasta vältel õpetajana muusika-ja teatriakadeemias."

Noori juhivad ja toetavad protsessis lavastaja Tanel Saar, koreograaf Märt Agu, muusikajuht Kelli Uustani, kostüümikunstnik ja kunstnik Eda Kommitz, valguskunstnik Priidu Adlas, videokunstnik Piret Parrest, grimmikunstnik Mare Bachmann ja teised. Videokujunduse, valguse ja kõnekate kostüümidega tuuakse lavale tõeline fantaasiamaailm, mis sellele loole just omane.

"Buratino" lavastust on Eestis eri versioonides ikka ja jälle mängitud, sest materjal mõjub igal ajal aktuaalsena – hea ja kurja võitlus, rahakultus ja lollidemaa, imede põllu või konnatiigi metafoorid ning mõtteviis, et oma õnne leidmiseks on vaja leida kõigepealt üks kuldvõtmeke.

"Meie Buratino on tänaste laste jutustus täis nooruslikku energiat ja ennastunustavat mängulusti. Laste ja noortega lavastust tehes on minule kui lavastajale palju erinevaid väljakutseid – soov rääkida lugu võimalikul parimal viisil ja nappide vahenditega, kaasates kõiki osalisi ning hoides kõrgel mängulusti ja rõõmu osalemisest," ütleb lavastaja Tanel Saar.