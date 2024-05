Tehnoloogiahuvi kogub tüdrukute seas aina rohkem populaarsust

Liis Koser on võtnud südameasjaks suurendada tüdrukute huvi tehnika, robootika ja loodusteaduste vastu, pakkudes tehnoloogia kursusi, mis mõeldud just tüdrukutele. Nüüdseks on HK Unicorn Squadi programmi laiendatud põhikooliealistelt ka juba gümnaasiumitüdrukutele.

"Võrreldes kahe aastaga oleme me arenenud nii kaugele, et oleme koostöös TalTechiga välja töötanud ka vanematele tüdrukutele programmi, mis on mõeldud gümnaasiumitüdrukutele, 16–19-aastastele, et meie väiksematele tüdrukutele oleks mingi väljund tehnoloogiaga seotuks jääda ja ka kõigile teistele, kes alles gümnaasiumis avastavad, et ka neil oleks võimalik liituda," andis Unicorn Squadi juht Liis Koser ülevaate programmi arengutest.

HK Unicorn Squadi kutsusid ellu Helena Kotka vanemad, ettevõtja ja insener Taavi Kotka ning Kerstin Kotka. HK tulenebki programmi nimes Helena enda initsiaalidest, kelle enda huvi on läinud ajaga järjest suuremaks.

Hetkel on programmis käsil droonide ehitamine ja lennutamine. "Need droonid tulevad meile juppidena kohale, tüdrukud õpivad, kuidas neid kokku panna, kuidas ühendada, kuidas programmeerida. Tekib kompetents ise droon algusest lõpuni kokku panna ja samuti õpivad nad lendama. Edaspidi on neil võimalik kasvõi Eesti koondisega liituda ja hakata päris drooniralli sportlasteks."

Kotkast köidab drooninduse juures see, kuivõrd palju tahke selle juures on. "See kokkupanemine, kuidas sa joodad ja tinutad, siis muidugi programmeerimine, tiivikute kinnitamine ja päriselt lendamine. See tundub väga adrenaliinirohke, aga samas ohutu sport ja ma väga tahaks seda proovida," rääkis noor.

Koseri hinnangul on muutumas mõtteviis, et tehnoloogia on ainult poiste pärusmaa. "Kui vaadata kasvõi huvi Unicorn Squadi vastu, siis meil on ikkagi järjekord ukse taga, tüdrukud tahavad liituda, mis näitab, et huvi on." Siiski nentis Koser, et kui vaadata, kui palju on naisi hetkel tehnoloogiasektoris, siis seis kiita veel pole. "Need mõjutused ei ole veel jõudnud sinna," sõnas ta.

Unicorn Squad loob tüdrukutele turvalise keskkonna, kus esimesi samme tehnoloogia maailmas teha. "See on lihtsalt ebavõrdse olukorra tekitamine, kui sa paned ühte kokku ülesandeid lahendama väga osava ja sellise, kes alles hakkab esimesi katsetusi tegema. Siis tekibki see olukord, kus tüdrukute eest tehakse asjad ära, võib-olla sa ei julgegi proovida seal. Aga kui sa oled ainult tüdrukute seas, siis kõik on seal võrdselt, kõik proovivad võrdselt ja eriti tähtis osa on, et me ei võistle, saad rahulikult omas tempos teha," selgitas programmi juht.

Tänaseks on programmist ühel või teisel viisil osa saanud juba umbes 4000 tüdrukut. Näiteks Kotka seostab enda tulevikku tänu Unicorn Squadile just tehnoloogia ja programmeerimise valdkonnaga. "Minus on nii suur huvi selle vastu tekkinud. Unicorn Squad suunas koolis mu programmeerimise suunda ja ma tõesti praegu sihin ainult selle valdkonna suunas."