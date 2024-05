Jazzifestival Kräsh pakub noortele professionaalset esinemisväljundit

"Mulle endale meeldib öelda, et Jazzkaarele sündis väikevend ehk täiesti laste ja noorte oma muusikafestival. Kuigi ta nimi on jazzifestival, siis tegelikult saab seal kuulda kõiki rütmimuusika alla kuuluvaid erinevaid žanre. Loodetavasti see tutvustab lastele muusikat ja toob noortele muusika lähemale," tutvustas Kräsh festivali kommunikatsioonijuht Kaisa Potisepp.

Potisepa sõnul on neid noori ja lapsi, kes just festivali kontekstis esineda tahaks üle Eesti väga palju. "Muidu meil on lauluvõistlused ja kõik sellised asjad, mis edukalt on aastaid toiminud, aga neid lapsi on üle Eesti muusikakoolides väga-väga palju, kes seda esinemisvõimalust ootavad. Seepärast mul on väga hea meel, et nüüd on noortel üks võimalus juures, kuidas seda väljundit saada."

"Algatajate eesmärk, eesotsas Maris Aljastega, oligi tekitada lastele ülisuure kvaliteedimärgiga festival. Sa tead, et sul on hea produktsioon, hea tehnika," sõnas Potisepp.

Festivalil astuvad lisaks noorte enda koosseisudele, keda on ligi 20, üles ka näiteks rohkem pop- ja räppmuusika poole kalduvad peaartistid Karl Killing ja Genka.

"Terevisioonis" näitasid enda oskuseid Viimsi muusikakooli rütmimuusika õpilased looga "Märtsis algas mai".