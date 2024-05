Kunstliku viljastamise teekonda jaganud Maarja sai teise tuubibeebi

Lilli Charlize endiselt "Ringvaate" ajaloo kõige noorem stuudiokülaline. Vahva tuubibeebi, kelle maailmatulekut ema Maarja Kivioja ja ise Ergo ühismeedias kajastasid. Nad teadsid, et ei saa kunagi lapsi, aga kunstliku viljastamise abiga lükkab Maarja nüüd lausa kahte lastevankrit.

"Lilli alguses täitsa pelgas, kui venda esimest korda nägi, aga nüüd on nii hooliv. Käib teda kogu aeg musitamas, paitamas, kallistamas. Tahab kõike ise teha. "Tema venna."," rääkis ema Maarja.

Kuigi poja puhul õnnestus kunstlik viljastamine esimesel katsel, ei läinud rasedus just päris plaanipäraselt.

"Mul hakkasid kahtlased valud ja küsisin oma eelmise ämmaemanda käest, kes veenis mind ära, et läheksin kontrolli. See algas hästi ootamatult. Üle kahe kuu varem. Ei oskagi rasedana sellist asja oodata," rääkis Maarja, kes sünnitas täpselt 30. nädalal.

"Oli ikka hirmutav, aga kui sa juba tead, mis toimub, ja on selge, et muud varianti peale sünnitamise pole, siis on juba okei, sest oled sellega leppinud," tõdes ema ning lisas, et sisetunne oli tal alati hea.

Pere oli haiglas viis nädalat. "See on hästi omamoodi maailm. Alguses on kõik võõras. Laps oli kuvöösis umbes kaks nädalat. Hakkasime temaga kohe esimesest päevast tegelema ja nahk-naha vastu kontakti looma. Mähkmete vahetust ja kõike muud tegime läbi kuvöösi. Sealt teda ilmaasjata välja ei võtnud," selgitas ema.

Kuigi alguses võib vaatepilt paljude juhtmetega lapsest olla hirmutav, siis mida aeg edasi, on suur rõõm, kui saab mõne eemaldada. "Iga pisikene samm on – jess! – tal on üks asi vähem. Tal ei ole enam hingamist, sondi, kuvöösi ja siis ta lõpuks ongi tavaline beebi. Tunned pisikeste asjade üle rõõmu," nentis Maarja.

Peaaegu kahekuune poeg näitab vaikselt ka iseloomu. "Tahab kaisutamist ja lähedust. Pigem on ta praegu rahulik ja naudib kasvamist. Käimist natukene on, ees ootavad uuringud, aga samas on hea, sest kogu aeg on tal kontroll peal. Kohe, kui midagi valesti on, saab teada," rõõmustas ema.