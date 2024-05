Uue muusika reede: Nublu, Yasmyn, Vaiko Eplik, Inga

On põhjust rõõmustada, sest uut kodumaist muusikat ilmus nii palju, et tänane kokkuvõte koosneb ainult Eesti muusikast. Uus singel Nublult, debüütalbumid Sandra Eowynilt, Midnight Maylt ja Siim Pojengilt, Maiduk ja Väike PD lähevad Tartusse ning Vaiko Eplik leidis Betti Alveri. Artikli lõpust leiab kompaktse esitusloendi.

Vaiko Eplik – "Ekstaas"

Vaiko Eplik avaldas esimese singli albumilt, mis on esimene, kus lööb juba loomisprotsessis kaasa ka Epliku bänd Eliit ehk Sten Šeripov, Kallervo Karu ja Kostja Tsõbulevski. Teksti autor on Betti Alver, kelle luuletusi Eplik eesootaval albumil viisistab.

Reginamandness – "Paigaljooks"

Pärimusmuusik ja viiulimängija Regina Mänd avaldas oma esimese singli sooloprojekti reginamandness nime alt. Pärimusmuusikast inspireeritud kompositsioonidele paneb Mänd Anton Anderssoni ja Antti Lähdesmäki abiga selga improvisatoorse ja eksperimentaalse kostüümi.

Mari-Leen – "Viimane suvi"

Mari-Leen jätkab möödunud suve lõpus alustatud comeback'i Sander Sadami produtseeritud looga "Viimane suvi".

Inga – "WHO"

Jaanuaris looga "No Dog On A Leash" Eesti Laulu võistlustules heidelnud Inga lõi letti suvisema ja soojema jätku muusikalisele suunale, mille aasta alguses ette võttis. Lisaks singlile kuulutas Inga, et annab sügisel välja ka debüütalbumi. "Minu eneseleidmine ei ole tulnud kiirelt ega kergelt, olen tahtnud kõike proovida, erinevaid žanreid ahmida ja mitu erinevat artisti korraga olla. Nii nagu "WHO" pajatab ka tulevane album eneseotsinguist, arengust, erinevatest kogemustest, õigetest ja valedest otsustest, vigade tegemisest ning lõpuks ka eneseleidmisest, mis parvetab R'n'B ning house-muusika lainetel," rääkis Inga.

Marmormaze – "TRYHARD"

Järjekordne singel tuleval esmaspäeval ilmuvalt kolmandalt stuudioalbumilt "Thank You For Coming", millel Marmormaze segab jazz'i, emo, metalit, poppi, drill'i ja jersey club'i.

Echolove – "HIGHER DIMENSION"

Pärnu rokkansamble Echolove avaldas teise singli sügisel ilmuvalt albumilt. Värske lugu on psühhedeelne progerokk lugu, mille keskmeks on kiired kidrariffid ja halastamatu trummipartii. Lugu räägib sellest, et oma loominguga kontaktis püsimiseks on vaja hoida fookust kõrgemail võimalikul tasandil ja mitte takerduda elu pisiasjadesse.

Yasmyn – "Vaata Mind"

Karl Killingu plaadi peal eestikeelse salmiga üllatanud Yasmyn andis nüüd välja ka esimese emakeelse soolosingli. "Ma olen alati tundnud sidet oma emakeelega, kuid seni pole tundnud, et aeg oleks õige. Nüüd, kui olen leidnud oma hääle ja stiili, tunnen, et on õige hetk jagada oma muusikat ka eesti keeles. See on loomulik jätk minu loomingulisele teekonnale," selgitas Yasmyn.

Pur Mudd ja Gameboy Tetris – "Maitsetu Mait"

Pur Muddi uus singel räägib diskor Maidust, kellel on väga halb muusikaline maitse. Loole filmiti ka muusikavideo, kuhu kaasati mängima seitse meest, kelle nimi ongi Mait. "See on hästi hoogne ja tempokas lugu, palju kiirem kui meie eelmised lood," selgitas Oliver Rõõmus.

Ramuel Tafenau ja Merlin Kivi – "Unspoken Words"

Trummar, helilooja ja produtsent Ramuel Tafenau andis täna välja uue neo-soul mõjutustega singli "Unspoken Words". Lugu sai kirjutatud ja salvestatud koostöös laulja ja näitleja Merlin Kiviga ning see on Tafenau järgmine samm jazz- ja popmuusikast elektroonilisema kõlapildiga muusika poole.

Maiduk ja Väike PD – "Tartu 2k24"

Plaadifirma Kurvad Uudised teatas, et humorist ja muusik Maiduk on kultuuripealinna projektirahade lootuses andnud välja uue singli "Tartu 2k24". "Tundsin, et Eesti vajab üht Tartu hümni ja kõige "Tartum" inimene selleks puhuks on mõistagi Väike PD," leidis Maiduk.

Põhja-Tallinn – "Mona Lisa"

Bänd küsib enda sõnul uue loo ja muusikavideoga – mis on ilu? "Minu moto on olnud alati "julge olla sina ise". Elame maailmas, kus standardid on nii kõrgeks aetud, et kui üritada nendega kaasa minna, kaob originaalsus ja see võlts kuvand kumab sinust läbi," rääkis bändi ninamees Jaanus Saks.

Maikenti – "MISSA"

Luuletaja Maiken Tiits otsustas proovida kätt muusikamaastikul ning kirjutas ühe oma luuletuse ümber lauluks. Debüütsinglisse põimis Maiken nii räpi kui popmuusika elemente. Loo meloodiat ja sõnu aitas luua Los Angeleses resideeruv kodumaine lauljatar ja räppar SVNDRA, loo biidi lõi Marcus Nilson ehk produtsendinimega FR!X ning pala miksis ja masterdas kokku räppar VK.

Sandra Eowyn – "Oceans"

Neljapäeval avaldas Võrumaa juurtega 25-aastane laulja ja laulukirjutaja Sandra Eowyn debüütalbumi "Handle With Care".

Anna Lea Haamer – "Myself and Mind"

Laulja ja laulukirjutaja Anna Lea Haamer avaldas enda teise stuudioalbumi "Public Transportation". Albumil leidub nii eesti- kui ingliskeelseid lugusid, millel segatud funk'i, soul'i, RnB'd, jazz'i ja fusion'it. "Kindel on, et selle albumi jooksul saab mitmes kohas ära käidud, nii emotsionaalselt, kui füüsiliselt – alustades tantsuplatsilt ja lõpetades maamaja esisel trepil linnulaulu saatel istudes," lisas Haamer.

Nublu ja Maria Kallastu – "push it"

Plaadifirma Island Records avas Soomes kontori ja üks kolmest esimestena välja kuulutatud artistidest on kohalik räppar Nublu. Aleksi Liski produtseeritud lool on kaasas ka RnB-lauljatar Maria Kallastu.

Midnight May – "midnight may"

Kultuurikorraldaja, DJ, laulukirjutaja ja muusik Carlotta Põdra avaldas koostöös Hollandis resideeruva produtsendi Tanel Siimanniga värske albumi "Erase". Kaheksa looga albumilt leiab ambient'i, indie't ja tantsumuusikat.

Ott Lepland – "Liiv tuule käes"

Esimest korda jõudsid koos muusika tegemiseni Ott Lepland ja produtsent Sven Lõhmus. "Aasta leppisime kokku, et võiks proovida kahekesi laulu kirjutada. Mõni aeg hiljem saime Sveni stuudios kokku ning tajusin, et meie muusikaline klapp on väga hea," kommenteeris Lepland.

Siim Pojeng – "dramaqueen"

Ennast kunstnikuna defineeriv Siim Pojeng avaldas debüütalbumi "pojengism", millel kõlab muusika, millest on artisti sõnul Eestis puudu. Albumi produtsendiks on Pojeng ise, miksida ja masterdada aitas Rainer Ild.

pojengism by Siim Pojeng

Bedwetters – "Ma ei oska öelda ei"

Eesti keelega ei katseta mitte ainult Yasmyn, vaid emakeeles panevad ennast proovile ka emopopparid Bedwetters. Lisaks bändiliikmetele leiab loo autorite hulgast ka Nublu ning Gevin Niglase. Singlile valmis ka muusikavideo, mille režissööriks Jaan Sinka.

Anet Vaikmaa ja Koit Toome – "Sädemed"

Sven Lõhmuse leiab selle nädala uue muusika reedest lausa kahe looga, sest tema sulest on ka Anet Vaikmaa ja Koit Toome suvelugu "Sädemed".