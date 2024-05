Grete Paia: Púr Múdd nakatas mind tantsumuusikapisikuga

"Mulle meeldib ennast rakkes hoida ja uusi väljakutseid esitada. Video tegin ma jah ise, korralik nikerdamine oli. Selles kontseptsiooniga ma enam vist ei teeks," naeris Paia.

Muusikavideo kontseptsioon seisneb asukohtade sujuvas vahetuses läbi telefoniekraani. Kokku on videos üles 70 erineva lokatsiooni, nende seas Berliin ja London, kust kaamerasilm tõmbab justkui pildist välja ja transpordib vaataja läbi Paia telefoniekraani uude keskkonda.

"Ma panin kaks ööpäeva seda rida kokku, korralik käsitöö. Aga lahe väljakutse ja uus kogemus juures. Alati saab paremini, aga ma võin rahul olla sellise esimese katsetusega," sõnas laulja.

"Kuna mul on laulusõnad "kadus käest hetk, milles sind sain hoida peos" ja mul on telefon kogu aeg käes, iga see maailm või kaader on mul käes, siis seal tekkis huvitav ühenduslüli," kommenteeris Paia ja toonitas, et kui laul on kehv, siis ei päästa ka lahe muusikavideo midagi. "Kui mõlemad on ikka head ja omanäolised ja toetavad vastastikku üksteist, siis ma arvan, et see on asi, mille poole püüelda."

Viimased aastad on Paia olnud just tantsumuusika lainel. "Ma aastaid ju tegin ainult akustilist kontseptsiooni, et ma olin ise klaveri taga. Púr Múddi poisid nakatasid mind aga selle tantsumuusikapisikuga. Siis ma mõtlesin, et võiks teha sellise korraliku tantsukava," sõnas Paia, kellele meeldib elektroonilise set'i puhul just selle paindlikkus. "Nii palju annab nende track'idega lihtsalt möllata ja ümber teha."

"Terevisioonis" esitas Grete Paia enda uue singli "Kadus käest" ning mashup'i ehk koosluse enda vanadest armastatud lugudest "Pääste noored hinged", "Ainult unustamiseks" ja "Võluväel".