Nahaarst: vanemad peaksid õpetama oma lastele päikesehügieeni

"UV-indeks on skaala, mida kasutatakse kirjeldamaks, kui ohtlik UV-kiirgus konkreetsel ajahetkel on meie nahale ja silmadele. Kui UV-indeks on üle kolme, siis on juba suurem tõenäosus nahk ära põletada ja kui üle kuue, siis on nahapõletuse tõenäosus väga suur. Üle kolme on ikkagi tugev soovitus päikesekreeme kasutada ja lisaks päikesekaitsega riideid, päikeseprille, mütse ja olla pigem varjulises kohas," ütles nahaarst Bret Kaldvee.

Suvel tasub UV-indeks alati üle vaadata, kui välja minna, sest ka pilvisema ilmaga võib indeks olla ootamatult kõrge.

Kaldvee sõnul jaotatakse nahatüüpe värvuse ja pigmendi järgi kuueks ning punaste juuste ning heleda nahaga inimestel on suurem tõenäosus päikese käes ära põleda.

"Paljude nahahaiguste puhul võib mõõdukas koguses päikesekiirgust nahahaiguse kulgu leevendada, sest päike on immuunsupressiivse toimega, võtab naha liigse immuunsuse maha ja nahahaigused lähevad suvisel ajal paremaks. Sellepärast kasutataksegi dermatoloogias valgusravi," lisas Kaldvee.

"Mina soovitan kasutada päikesekreemi alates päikesekaitsefaktorist 30 ja alati peab vaatama, et kreemil oleks märgitud eraldi ka UVA-kaitse, sest SPF ei kaitse UVA-kiirguse eest," õpetas Kaldvee. "Aga kuna kreem tuleb naha pealt ikkagi maha, siis tuleb seda nahal vahepeal uuendada, nii et sajaprotsendilist kaitset päikesekaitsekreem meie nahale ei paku."

Enne kuuendat elukuud peab lapse nahka eriti kaitsma. "Vanemad peaksid õpetama oma lastele ka päikesehügieeni, ei ole vaja olla kaheksa tundi rannas ja randamineku võiks lükata kella 15–16 peale, kus päike ei ole enam nii intensiivne. Laste puhul soovitaksin UPF-kaitsega riideid, mis kaitsevad nahka paremini kui päikesekaitsekreemid, sest sa ei saa riideid endale valesti selga panna ja riideid ei pea pidevalt uuendama nagu kreeme. Pind, kuhu sa kreemi kandma pead, on oluliselt väiksem."

Nahaarst soovitas oma keha jälgida. "Kui sa ei näe oma kehal inetut pardipoega ehk et kõik sünnimärgid on sarnased, ükski sünnimärk ei torka teistest rohkem silma, siis see on juba esimene väga hea näitaja. Kui nahal on inetu pardipoeg ehk sünnimärk, mis on teistest tumedam, laiem või suurem, siis tasub seda kindlasti arstile näitama minna. Kui kõik on korras, siis iga paari-kolme aasta tagant võiks käia end nahaarstile näitamas."