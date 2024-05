Niinemets "Rahamaast": see näitab, milline potentsiaal on Eesti inimesel

Tartus Kammivabrikus etenduv "Rahamaa" on üks draamateatri viimaste aastate suuremaid lavastusi. "Ma ei ole enne nii suurt lavastust teinud. Siin on nii palju elemente, mis on vaja omavahel kuidagi kokku lükata: video, heli, kõik need lavaliikumised – see on päris mastaapne asi," sõnas lavastaja Hendrik Toompere Jr.

Toompere tunnistas, et ega ta kõigist rahapetuskeemidest aru saagi. "Aga selle loo puhul pole põhiline rahapesu. Nagu teatris ikka, ja ka mulle isiklikult pakub huvi inimese isiklik draama. Sellest kõigest tekib meie lähiajaloole päris hea üldistus," sõnas ta.

Peaosatäitja Tõnis Niinemetsa sõnul juhtub laval teatri ja filmi sümbioos. "See on kõige hämmastavam kogu selle maailma juures, et need inimesed teevad meeletus koguses tööd ja see raha on ahvatlev. Eriti arvestades, kust me oleme tulnud, meie taustsüsteemi, geograafilist positsiooni, soovi olla kuskil, kus me pole varem olnud. Kõige rohkem on silmi avardav olnud see materjal selles suhtes, et pole midagi parata, aga me ei ole Skandinaavia."

Muusikat teeb lavastusele Maria Faust, kes elab suurema osa ajast just Taanis. "See tekst sai läbi loetud ja see inspireeris väga. Siis tuli välja mõelda, missugune koosseis ja helid sellise pompoosse looga kokku lähevad. See lugu väärib korralikku muusikalist pakendust," sõnas Faust.

Niinemetsal on Danske Banki rahapesu skandaaliga olnud kaudne kokkupuude läbi spordi. "Ma mängisin Eesti Panga ja finantsinspektsiooni võistkonnas võrkpalli. Tol hetkel oli just see Danske panga skandaal lahvatanud ja meie võistkonnaliikmed tegelesid selle asjaga. Võib öelda, et ma natuke olen kokku puutunud ja see pole meeletu saladus, et rahapesu tõkestamise osakonna Eesti juht on minu klassivend."

Dramaturg Mehis Pihla üllatas teemaga tegelemisel, kuivõrd paljud asjad on Eesti legaalsed. "Kui palju sellest, mis toimus ongi legaalne ja kuivõrd keeruline on Eestis üleüldse kedagi rahapesus süüdi mõista."

"Kui nende inimeste puhul midagi positiivset näha, siis mul on hea meel, et meil on Eestis nii palju nutikaid inimesi, kes leiavad sellised võimalused üles. See näitab, milline on Eesti inimese potentsiaal, kui nüüd valgusfoor, mille tagant starditakse, oleks õige," muigas Niinemets.

Koos ühiselt kogu meeskonnaga Tartus olemine annab trupile ka teise hingamise. "See mõjub ikka hästi, see kontsentreeritud töö ja aeg, mis tekib tänu sellele, et me oleme siin kogu aeg. Ka proovivälisel ajal me arutame neid asju, mis me siin teeme, see on suur pluss," sõnas Toompere.

Niinemetsa sõnul on kogu lavastusprotsess talle nagu üks suur puhkus. "See töö on lahe, materjal on lahe, seltskond on lahe, lava on lahe, mis laval juhtub on lahe, minu jaoks on väga kütkestav kõik, mis siin toimub."