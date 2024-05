Elina Nechayeva: võimalus koos Bocelliga esineda on päris suur

Kokkusaamine sai juhtuda, kuna nimelt jagab Nechayeva Bocelliga üht ja sama produtsenti, kes lasi Bocellile varsti ilmuvalt Nechayeva plaadilt "Dreams" palasid, mis Bocellile niivõrd meeldisid, et ta kutsus Nechayeva endale Fortei dei Marmisse külla laulma.

"Mulle tundus nagu see oleks unenägu, kuna ma olen teda lapsepõlvest alates kuulanud ja imetlenud. See, kuidas ta enda brändi on üles ehitanud, see on lihtsalt super. Ja see, kuidas ta populariseerib klassikalist muusikat, on ka väga imeline," sõnas Nechayeva.

"Talle nii meeldis, kuidas ma laulsin ja ütles, et sellist häält ta pole ikka väga ammu kuulnud. Ütles, et tehnika on mul imeline ja sellega võin ükskõik mida laulda ja ütles kõik lood, mis ma pean ära õppima, et saaks neid koos esitada. Ütles, et võtab ühendust kohe, kui on esimene võimalus koos esineda," rääkis Nechayeva, kes usub, et reaalne võimalus selleks on päris suur.

"Produtsent ütles, et tema ei osanud nii head tagasisidet oodatagi. Ma jälgisin ka reaktsiooni, kui ma laulsin, ta ikka naeratas. Ma arvan, et ta on nii palju hääli kuulnud, et ta igaühele ei lähe ütlema, et sul on imeline tehnika, imeilus hääl, pikk liin ja hea hingamine," sõnas Nechayeva ja lisas, et kõigele lisaks oli Bocelliga ka üldse väga muhe suhelda.